Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в экзотические страны из-за лихорадки Эбола
Академик подчеркнул, что вирус очень заразен, а безопасность зависит не только от медицины, но и от бдительности самих людей
18 мая 2026, 08:36, ИА Амител
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости призвал россиян воздержаться от поездок в экзотические страны в связи с распространением лихорадки Эбола.
«Сейчас у нас наступает сезон отпусков, и по традиции за последние два десятилетия наш народ почему-то рвется в экзотические страны. Пожалуйста, не делайте этого. Если даже вы не в Африку поедете, все равно где-нибудь можете подхватить лихорадку Эбола», — сказал эпидемиолог.
Он также подчеркнул, что вирус Эбола очень опасен и заразен. По словам академика, многое зависит не только от медицины, но, прежде всего, от бдительности человека и его искренней заботы о своем здоровье.
10:16:37 18-05-2026
Онищенко, конечно, в деревне на грядках отдыхает? Вместе с семьями миллиардеров -работяг.
10:31:32 18-05-2026
гость (10:16:37 18-05-2026) Онищенко, конечно, в деревне на грядках отдыхает? Вместе ... а богатеи-пенсионеры на югах колоннами.
10:43:15 18-05-2026
Вон в Оренбург завезли "загорелых" дворников из Африки. А на Эболу их проверяют?
13:38:48 18-05-2026
Академик Онищенко?! Это который не смог ответить на вопросы ЕГЭ? Тогда верим, конечно верим!