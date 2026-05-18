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Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в экзотические страны из-за лихорадки Эбола

Академик подчеркнул, что вирус очень заразен, а безопасность зависит не только от медицины, но и от бдительности самих людей

18 мая 2026, 08:36, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru
Медицинская маска / Фото: amic.ru

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости призвал россиян воздержаться от поездок в экзотические страны в связи с распространением лихорадки Эбола.

«Сейчас у нас наступает сезон отпусков, и по традиции за последние два десятилетия наш народ почему-то рвется в экзотические страны. Пожалуйста, не делайте этого. Если даже вы не в Африку поедете, все равно где-нибудь можете подхватить лихорадку Эбола», — сказал эпидемиолог.

Он также подчеркнул, что вирус Эбола очень опасен и заразен. По словам академика, многое зависит не только от медицины, но, прежде всего, от бдительности человека и его искренней заботы о своем здоровье.

       

Комментарии 4

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гость

10:16:37 18-05-2026

Онищенко, конечно, в деревне на грядках отдыхает? Вместе с семьями миллиардеров -работяг.

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Musik

10:31:32 18-05-2026

гость (10:16:37 18-05-2026) Онищенко, конечно, в деревне на грядках отдыхает? Вместе ... а богатеи-пенсионеры на югах колоннами.

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Мигранты из Сенегала

10:43:15 18-05-2026

Вон в Оренбург завезли "загорелых" дворников из Африки. А на Эболу их проверяют?

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Змей

13:38:48 18-05-2026

Академик Онищенко?! Это который не смог ответить на вопросы ЕГЭ? Тогда верим, конечно верим!

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