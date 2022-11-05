Юрий Антонов уехал из России
Артист посетовал на то, что он не смог получить нужную медицинскую помощь
5 ноября 2022, 19:36, Илья Звягинцев
Российский певец и композитор Юрий Антонов уехал из России. Об этом сообщает StarHit.
Антонов объяснил, что к отъезду его подтолкнули проблемы со здоровьем, о которых стало известно ещё в 2020 году. Певец страдал от болей в ноге.
По словам Антонова, в России он так и не смог получить квалифицированную медицинскую помощь, из-за чего ему пришлось ехать за границу, чтобы проходить реабилитацию.
Врачи в данный момент не дают никаких прогнозов по восстановлению Антонова.
Сам артист пока не планирует возвращаться в Россию.
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