Магазины бытовой техники известной федеральной сети закрываются в Барнауле
В столице Алтайского края уже перестали работать три торговые точки
14 мая 2025, 10:55, ИА Амител
В Барнауле начала закрывать магазины крупная федеральная сеть RBT, которая продавала бытовую и компьютерную технику. В краевой столице прекратили работу уже три торговые точки. Магазины сети находились в барнаульских ТРЦ "Арена", "Европа" и в ТЦ на ул. Малахова, 142. Об этом сообщает "Толк".
Известно, что RBT останавливает работу своих магазинов и в других регионах. Причинами стали сокращение ассортимента из-за санкций и ставка на онлайн-торговлю.
Александр Шишкин, управляющий брокерской компанией "Глобус" (занимается подбором арендаторов в ТРЦ Барнаула), пояснил изданию, что в 2025 году ряд федеральных сетей остановили свое развитие. Одни перестали открывать новые точки, а другие, как и RBT, закрывают ранее представленные.
"Некоторые бренды оставляют в городах присутствия одну торговую точку как "витрину" своего магазина. Остальные закрывают. Отмечу, что на часть площадей RBT в ТРЦ "Арена" уже подобраны арендаторы", – рассказал "Толку" эксперт.
В Барнауле компания RBT представляет еще один свой бренд – сеть Leran. В данный момент два магазина работают в ТЦ "Волна" и ТРЦ "Пионер".
Ранее СМИ писали, что в октябре 2024 года ретейлер начал закрывать свои магазины в Перми и оптимизировать площади в Оренбурге. Региональный директор RBT Сергей Пухов рассказал, что сокращение арендуемой площади позволит снизить издержки без потери выручки. Он отметил ресурсу shopandmall.ru, что оптимизация идет и в других городах. Также Пухов заявил, что ассортимент бытовой техники и электроники сузили санкции. На момент комментария в сети было более 400 магазинов. Согласно данным официального сайта, сейчас сеть представляет 322 гипермаркета в 241 городе.
"Коммерсант", ссылаясь на экспертов, писал, что магазины бытовой техники и электроники массово закрываются в связи с развитием онлайн-рынка. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский предположил, что RBT будет и дальше придерживаться стратегии оптимизации, а также сделает акцент на компактных офлайн-магазинах и онлайн-продажах. С его слов, такая стратегия позволяет сохранить присутствие на рынке при существенном снижении операционных расходов. Жарский подчеркнул, что при усиливающейся конкуренции и изменениях в предпочтениях потребителей это особенно актуально.
10:58:54 14-05-2025
скидки/распродажа будет?
10:59:39 14-05-2025
Прочитал вывеску. А я всегда думал, что РБТ - это сокращение от Рембыттехника
21:19:55 15-05-2025
Гость (10:59:39 14-05-2025) Прочитал вывеску. А я всегда думал, что РБТ - это сокращение... так и есть.
11:09:06 14-05-2025
Ну как же так, санкции же нам только на пользу!!! 😎🧐
11:44:53 14-05-2025
"ставка на онлайн-торговлю"... сейчас даже самые "отсталые" слои общества делают покупки в интернете и содержать огромные торговые площади вероятно убыточно.
14:59:40 14-05-2025
ППШариков (11:44:53 14-05-2025) "ставка на онлайн-торговлю"... сейчас даже самые "отсталые" ... Еще и кучу бесполезных "менеджеров" в придачу. Давно пора.
12:16:59 14-05-2025
огромные торговые площади вероятно убыточно.. убыточна и не эффективна рыночная экономика, площади - это не движимость, склад для не проданной техники и товаров (дешевле на свалку, чем цены понижать)
12:24:38 14-05-2025
Цены кусаются. Потребительские кредиты дорогие, да и говорят, что много банковских отказов. Если с введением санкций люди могли брать технику в кредит, несмотря на цену, то теперь - нет. Отложенный спрос.
12:35:15 14-05-2025
А ДНС? Тоже?(
13:41:33 14-05-2025
Гость (12:35:15 14-05-2025) А ДНС? Тоже?(... Не понятно зачем днсу столько точек, раньше был технопоинт и ничего люди толпами в него ходили.
Неужели кто-то откажется от крупной покупки потому что нужно ехать на 5 остановок дальше?
13:22:44 14-05-2025
Жадность фраера сгубила.
13:38:10 14-05-2025
Никогда не понимал эту сеть, предложения там всегда были хуже конкурентов, не понятно как они держались.
Да и зачем 3 точки в не большом городе, вон у леруа 2 и то на противоположных концах города, при необходимости без проблем можно съездить.
17:27:25 14-05-2025
Дорого у них. Либо днс либо онлайн
18:20:13 14-05-2025
Васян (17:27:25 14-05-2025) Дорого у них. Либо днс либо онлайн... Кстати, в ДНС часто товар оказывается дешевле, чем в маркетплейсах. При этом доставку ждать не надо, сходил и сразу купил.
19:12:26 14-05-2025
В RBT перестал покупать.Дороже и с бонусами намудрили.
19:43:01 14-05-2025
денег у людей нет просто.
стиралки и холодосы люди в кредит покупали, сейчас ставка - конь.
продажи стоят, платить не с чего, вот и закрываются.
кто-то обез работы остается. а кто-то вообще без бизнеса.
ну а мы, соответственно, без техники
23:03:16 16-05-2025
На самом деле нормальная сеть магазинов,с бонусами 30% делают скидку на товары.цены примерно везде одинаковые т.к. их рекомендует производитель техники.А если закроется сеть,тогда конкуренции для эльдорадо/м.видео будет меньше,чему они будут рады.