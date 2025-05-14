Магазины бытовой техники известной федеральной сети закрываются в Барнауле

В столице Алтайского края уже перестали работать три торговые точки

14 мая 2025, 10:55, ИА Амител

Магазин RBT в Барнауле / Фото: 2ГИС

В Барнауле начала закрывать магазины крупная федеральная сеть RBT, которая продавала бытовую и компьютерную технику. В краевой столице прекратили работу уже три торговые точки. Магазины сети находились в барнаульских ТРЦ "Арена", "Европа" и в ТЦ на ул. Малахова, 142. Об этом сообщает "Толк".

Известно, что RBT останавливает работу своих магазинов и в других регионах. Причинами стали сокращение ассортимента из-за санкций и ставка на онлайн-торговлю.

Александр Шишкин, управляющий брокерской компанией "Глобус" (занимается подбором арендаторов в ТРЦ Барнаула), пояснил изданию, что в 2025 году ряд федеральных сетей остановили свое развитие. Одни перестали открывать новые точки, а другие, как и RBT, закрывают ранее представленные.

"Некоторые бренды оставляют в городах присутствия одну торговую точку как "витрину" своего магазина. Остальные закрывают. Отмечу, что на часть площадей RBT в ТРЦ "Арена" уже подобраны арендаторы", – рассказал "Толку" эксперт.

В Барнауле компания RBT представляет еще один свой бренд – сеть Leran. В данный момент два магазина работают в ТЦ "Волна" и ТРЦ "Пионер".

Ранее СМИ писали, что в октябре 2024 года ретейлер начал закрывать свои магазины в Перми и оптимизировать площади в Оренбурге. Региональный директор RBT Сергей Пухов рассказал, что сокращение арендуемой площади позволит снизить издержки без потери выручки. Он отметил ресурсу shopandmall.ru, что оптимизация идет и в других городах. Также Пухов заявил, что ассортимент бытовой техники и электроники сузили санкции. На момент комментария в сети было более 400 магазинов. Согласно данным официального сайта, сейчас сеть представляет 322 гипермаркета в 241 городе.

"Коммерсант", ссылаясь на экспертов, писал, что магазины бытовой техники и электроники массово закрываются в связи с развитием онлайн-рынка. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский предположил, что RBT будет и дальше придерживаться стратегии оптимизации, а также сделает акцент на компактных офлайн-магазинах и онлайн-продажах. С его слов, такая стратегия позволяет сохранить присутствие на рынке при существенном снижении операционных расходов. Жарский подчеркнул, что при усиливающейся конкуренции и изменениях в предпочтениях потребителей это особенно актуально.