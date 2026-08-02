Мужчины в России начали записываться на операции по увеличению губ

По мнению психолога, ими движет желание выглядеть более привлекательно

02 августа 2026, 19:35, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Ростовской области мужчины не только ходят в салоны ради модной стрижки, но и обращаются к косметологам, чтобы увеличить губы. Почему, "КП — Ростов-на-Дону" объяснил горожанин, решившийся на процедуру.

"Уколы не лишают мужественности"

Житель Ростова-на-Дону Сергей (имя изменено) решился на косметологические процедуры после нескольких лет сомнений. Он и раньше уделял внимание стилю, качественной одежде и уходу за кожей, и в итоге нашел главную поддержку в лице матери. Она сама часто посещает салоны красоты и во время откровенного разговора убедила сына отбросить предрассудки.

«Это не подражание женственности. Ухоженный мужчина — это прекрасно. Уколы красоты не лишают мужественности. Да, я слежу за трендами. Что в этом плохого? Артисты на сцене тоже выглядят безупречно», — считает Сергей.

Однако не все с пониманием отнеслись к переменам в жизни ростовчанина: друзья его отца оказались в шоке от нового облика мужчины.

Стало ли явление массовым?

Чтобы выяснить, становятся ли мужские инъекции массовым явлением в регионе, журналисты обратились к трем ростовским косметологам. Двое из них отметили, что с подобными запросами к ним обращались только женщины.

Лишь третий специалист подтвердил наличие спроса со стороны мужчин: за последний год к нему приходили два представителя сильного пола с просьбой скорректировать форму и добавить губам объема.

Мнение психолога

Ростовский психолог Ирина Попова объясняет это не погоней за трендами в социальных сетях, а стремлением к уверенности в себе. По ее словам, в современном мире ухоженные люди вызывают больше расположения окружающих. Мужчины просто адаптируются к новым правилам игры.

Желание стать лучшей версией себя — это не одержимость внешностью, а эффективный инструмент для повышения самооценки.