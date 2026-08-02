НОВОСТИОбщество

Мужчины в России начали записываться на операции по увеличению губ

По мнению психолога, ими движет желание выглядеть более привлекательно

02 августа 2026, 19:35, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Ростовской области мужчины не только ходят в салоны ради модной стрижки, но и обращаются к косметологам, чтобы увеличить губы. Почему, "КП — Ростов-на-Дону" объяснил горожанин, решившийся на процедуру.

"Уколы не лишают мужественности"

Житель Ростова-на-Дону Сергей (имя изменено) решился на косметологические процедуры после нескольких лет сомнений. Он и раньше уделял внимание стилю, качественной одежде и уходу за кожей, и в итоге нашел главную поддержку в лице матери. Она сама часто посещает салоны красоты и во время откровенного разговора убедила сына отбросить предрассудки.

«Это не подражание женственности. Ухоженный мужчина — это прекрасно. Уколы красоты не лишают мужественности. Да, я слежу за трендами. Что в этом плохого? Артисты на сцене тоже выглядят безупречно», — считает Сергей.

Однако не все с пониманием отнеслись к переменам в жизни ростовчанина: друзья его отца оказались в шоке от нового облика мужчины. 

Стало ли явление массовым?

Чтобы выяснить, становятся ли мужские инъекции массовым явлением в регионе, журналисты обратились к трем ростовским косметологам. Двое из них отметили, что с подобными запросами к ним обращались только женщины.

Лишь третий специалист подтвердил наличие спроса со стороны мужчин: за последний год к нему приходили два представителя сильного пола с просьбой скорректировать форму и добавить губам объема.

Мнение психолога

Ростовский психолог Ирина Попова объясняет это не погоней за трендами в социальных сетях, а стремлением к уверенности в себе. По ее словам, в современном мире ухоженные люди вызывают больше расположения окружающих. Мужчины просто адаптируются к новым правилам игры.

Желание стать лучшей версией себя — это не одержимость внешностью, а эффективный инструмент для повышения самооценки.

«Мне кажется, что вскоре общество привыкнет к тому, что это норма. Сейчас же резкое мнение окружающих — это просто неготовность людей принимать новые реалии», — заключила она.

Бьюти-процедура / Изображение сгенерировано

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НОВОСТИОбщество

Россия Красота и мода
       

Комментарии 10

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Гость

20:06:15 02-08-2026

А чем мы хуже, что за двойные стандарты.

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Musik

22:47:50 02-08-2026

Гость (20:06:15 02-08-2026) А чем мы хуже, что за двойные стандарты. ... Забеременеть пробовали?

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Гость

06:40:09 03-08-2026

Верните 90-ые!!!....

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Гость

08:30:31 03-08-2026

Гость (06:40:09 03-08-2026) Верните 90-ые!!!....... А лучше 80-е. С начесами на бошке у обоих полов и с подведенными глазами. Ну-ну.
Лучше бы мозги себе увеличили и спортом занялись. А то с тылов некоторые выглядят как деревенские бабёнки 60-70 годов с задницей как кадушка. А спереди - как в глубокой беременности двойней.

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Гость

08:55:18 03-08-2026

С накаченными губами - это уже не мужчины! Пусть валят за границу к радужным!!!!!!! Не надо эту мерзость в массы продвигать! Даже читать про это противно!

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Горожанин.

09:17:35 03-08-2026

Точно мужчины? Надо проверку устроить. Может, андрогины ?

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Гость

09:23:42 03-08-2026

Губы - это слизистая оболочка, уязвимая к УФ-лучам и морозу, а инъекции усугубляют. В сибирских условиях, с резко-континентальным климатом, такие губы можно перевозить в автомобиле из дома в офис.

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Мусик

09:28:00 03-08-2026

Гость (09:23:42 03-08-2026) Губы - это слизистая оболочка, уязвимая к УФ-лучам и морозу,... эато сосанием ими можно ускорять карьеру.

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Гость

10:41:25 03-08-2026

Мусик (09:28:00 03-08-2026) эато сосанием ими можно ускорять карьеру.... Поверю твоему богатейшему опыту.

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Мусик

10:46:08 03-08-2026

Гость (10:41:25 03-08-2026) Поверю твоему богатейшему опыту.... вот с сегодня и начинайте.

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