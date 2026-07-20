Среди парней-зумеров растет популярность коррекции губ
Чаще всего клиенты не стремятся к "чрезмерному" объему, а просят добиться более четкого контура или легкой гармонизации черт лица
20 июля 2026, 14:00, ИА Амител
Пластические хирурги и косметологи отмечают увеличение интереса мужчин поколения Z к коррекции формы и объема губ. Этот тренд объясняется несколькими факторами: влиянием социальных сетей, изменением представлений о проведении бьюти-процедур и растущей популярностью "мягкой маскулинности", рассказала косметолог Василина Миронова в интервью "Абзацу".
«До недавнего времени многие считали, что процедуры по коррекции внешности необходимы исключительно женщинам. Однако молодые люди поколения Z постепенно отказываются от этих стереотипов, ориентируясь на стандарты, задаваемые социальными сетями», — пояснила она.
Миронова отметила, что зумеры выросли в эпоху селфи и видеоконтента, где внешность играет важную роль. Привлекательные, объемные и выразительные губы стали важным элементом идеальной картинки, особенно на фоне использования фильтров, которые делают эту часть лица еще более заметной. В итоге молодые люди стремятся к тому, чтобы их собственные губы выглядели естественно, но при этом соответствовали современным стандартам красоты. Значительное влияние на этот тренд оказывают блогеры и инфлюенсеры, для которых это стало символом моды.
Специалист также подчеркнула, что зумеры гармонично сочетают стремление к индивидуальности с современными представлениями о маскулинности. Запрос на "мягкую маскулинность" побуждает молодых людей уделять больше внимания своему внешнему виду, а доступность процедур позволяет сделать это безболезненно и относительно недорого.
«Современные стандарты красоты для мужчин смещаются от брутальности к ухоженности и выразительности. Для многих зумеров здоровый и ухоженный внешний вид является признаком самодисциплины, статуса и здоровья. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты, которые быстро проникают под кожу, позволяют добиться естественного результата с минимальным риском и коротким периодом восстановления, особенно по сравнению с полноценной пластической операцией», — заключила Миронова.
14:12:52 20-07-2026
Теперь Надо ждать компетентный ответ Милонова, церкви, и прочих блюстителей скреп
14:22:14 20-07-2026
Предлагаю на этом не задерживаться и перейти к эпиляции всего тела)))
18:26:22 20-07-2026
ВВП (14:22:14 20-07-2026) Предлагаю на этом не задерживаться и перейти к эпиляции всег...
Предлагаю начать с эпиляции - красиво и гигиенично. Чтобы страдали все одинаково )))
15:00:09 20-07-2026
А эти зумеры точно парни? 😏
15:15:27 20-07-2026
Гость (15:00:09 20-07-2026) А эти зумеры точно парни? 😏... мужик должен быть могучь, вонючь и волосат.
16:46:23 20-07-2026
Гость (15:15:27 20-07-2026) мужик должен быть могучь, вонючь и волосат.... Мужик должен быть мужиком, чистым, опрятным, но не куклой с кудрями и надутыми губами.
17:49:54 20-07-2026
Гость (16:46:23 20-07-2026) Мужик должен быть мужиком, чистым, опрятным, но не куклой с ... кстати,да, про кудри. я за всю жизнь не видела столько кудрявых юных сограждан, как в этом году. почему- то, не могу назвать их парнями. наверное, у меня другое представление о парнях 🤷
18:30:00 20-07-2026
Элен без ребят (17:49:54 20-07-2026) кстати,да, про кудри. я за всю жизнь не видела столько кудря...
Бритые и стриженные под ноль как гопники из 90х ваш идеал?
Все такие традиционалисты тут смотрю собрались, что либо забыли, либо вообще не застали как 70-80е гг парни отращивали космы и о ужас! тоже крутили бигуди. Или как ставили хаер пивом или клеем позднее.
06:53:12 21-07-2026
Элен без ребят (17:49:54 20-07-2026) кстати,да, про кудри. я за всю жизнь не видела столько кудря... в 80-е их было не меньше. Так что не звезди, бабуля.
15:18:11 20-07-2026
косметологам мало денег, ну ничего, пусть теперь мужики пострадают от своей "неидеальности"))
16:41:17 20-07-2026
Гость (15:18:11 20-07-2026) косметологам мало денег, ну ничего, пусть теперь мужики пост... Мужикам это точно не надо, а вот куколкам-зумерам наверное в самый раз, но это не мужики точно, что-то среднее
16:07:31 20-07-2026
Это только начало. Аппетит приходит во время еды.
16:11:11 20-07-2026
Кудри завивают, губы увеличивают - это мужики вообще?
Потерянное поколение...
16:37:34 20-07-2026
Гость (16:11:11 20-07-2026) Кудри завивают, губы увеличивают - это мужики вообще?Пот... кто чем работает
17:43:24 20-07-2026
"Это не наши"
18:27:00 20-07-2026
Бабы надоели все на одно лицо с надутыми губищами, теперь и эти туда же
22:57:08 20-07-2026
Гость (18:27:00 20-07-2026) Бабы надоели все на одно лицо с надутыми губищами, теперь и ... Не-не-не, лучше пусть надутые бабы, чем этих туда же))