Чаще всего клиенты не стремятся к "чрезмерному" объему, а просят добиться более четкого контура или легкой гармонизации черт лица

20 июля 2026, 14:00, ИА Амител

Бьюти-процедура / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Пластические хирурги и косметологи отмечают увеличение интереса мужчин поколения Z к коррекции формы и объема губ. Этот тренд объясняется несколькими факторами: влиянием социальных сетей, изменением представлений о проведении бьюти-процедур и растущей популярностью "мягкой маскулинности", рассказала косметолог Василина Миронова в интервью "Абзацу".

«До недавнего времени многие считали, что процедуры по коррекции внешности необходимы исключительно женщинам. Однако молодые люди поколения Z постепенно отказываются от этих стереотипов, ориентируясь на стандарты, задаваемые социальными сетями», — пояснила она.

Миронова отметила, что зумеры выросли в эпоху селфи и видеоконтента, где внешность играет важную роль. Привлекательные, объемные и выразительные губы стали важным элементом идеальной картинки, особенно на фоне использования фильтров, которые делают эту часть лица еще более заметной. В итоге молодые люди стремятся к тому, чтобы их собственные губы выглядели естественно, но при этом соответствовали современным стандартам красоты. Значительное влияние на этот тренд оказывают блогеры и инфлюенсеры, для которых это стало символом моды.

Специалист также подчеркнула, что зумеры гармонично сочетают стремление к индивидуальности с современными представлениями о маскулинности. Запрос на "мягкую маскулинность" побуждает молодых людей уделять больше внимания своему внешнему виду, а доступность процедур позволяет сделать это безболезненно и относительно недорого.