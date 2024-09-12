На Сахалине военного осудили на 4,5 года за повторный отказ участвовать в СВО

В прошлый раз его наказали условным сроком

12 сентября 2024, 17:23, ИА Амител

Российские солдаты / Фото: eng.mil.ru

Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд приговорил к четырем с половиной годам колонии общего режима военного за повторный отказ ехать в зону спецоперации. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчину признали виновным по ст. 332 УК РФ ("Неисполнение приказа"). Ранее военный уже отказывался отправиться в зону проведения спецоперации, за что получил условный срок. 21 июня он снова получил приказ командира об отправке на СВО, но опять отказался.

Приговор за схожее преступление в прошлый раз суд вынес в августе. Тогда военного осудили на два с половиной года лишения свободы в исправительной колонии. Мужчина попытался уклониться от исполнения воинских обязанностей. В присутствии других военных он отказался выполнить приказ командира части, требующий от него отбытия в зону СВО для участия в боевых действиях.