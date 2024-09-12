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На Сахалине военного осудили на 4,5 года за повторный отказ участвовать в СВО

В прошлый раз его наказали условным сроком

12 сентября 2024, 17:23, ИА Амител

Российские солдаты / Фото: eng.mil.ru
Российские солдаты / Фото: eng.mil.ru

Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд приговорил к четырем с половиной годам колонии общего режима военного за повторный отказ ехать в зону спецоперации. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчину признали виновным по ст. 332 УК РФ ("Неисполнение приказа"). Ранее военный уже отказывался отправиться в зону проведения спецоперации, за что получил условный срок. 21 июня он снова получил приказ командира об отправке на СВО, но опять отказался.

Приговор за схожее преступление в прошлый раз суд вынес в августе. Тогда военного осудили на два с половиной года лишения свободы в исправительной колонии. Мужчина попытался уклониться от исполнения воинских обязанностей. В присутствии других военных он отказался выполнить приказ командира части, требующий от него отбытия в зону СВО для участия в боевых действиях.

Происшествия

Комментарии 16

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Гость

17:30:20 12-09-2024

Это его выбор

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Гость

17:57:50 12-09-2024

Гость (17:30:20 12-09-2024) Это его выбор ... Как я поняла, он военный, это его работа. Вы на работе тоже можете не исполнять приказы руководителя?

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Гость

18:27:07 12-09-2024

Гость (17:57:50 12-09-2024) Как я поняла, он военный, это его работа. Вы на работе тоже ...
Могу. Запросто. Если эти приказы противоречат моему мировоззрению или несут угрозу моей жизни и здоровью.

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Musik

19:55:29 12-09-2024

Гость (18:27:07 12-09-2024) Могу. Запросто. Если эти приказы противоречат моему миро... Увольняйтесь и живите с миром.

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Гость

07:35:27 13-09-2024

Гость (18:27:07 12-09-2024) Могу. Запросто. Если эти приказы противоречат моему миро... Военнослужащий присягает служить России, он не имеет права нарушить эту присягу под угрозой уголовной ответственности. Он знал об этом, он получил свои последствия. Надо было вообще лет 20 ему впаять.

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Гость

15:23:13 13-09-2024

Гость (18:27:07 12-09-2024) Могу. Запросто. Если эти приказы противоречат моему миро... Одни дезертиры тут собрались. Готовы Родину продать за банку варенья.

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Гость

18:45:02 12-09-2024

Гость (17:57:50 12-09-2024) Как я поняла, он военный, это его работа. Служба это иное. Присяга и контракт обязывают

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Гость

19:32:51 12-09-2024

Гость (17:57:50 12-09-2024) Как я поняла, он военный, это его работа. Вы на работе тоже ... С работы можно уволиться

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Жора

21:00:48 12-09-2024

Гость (17:57:50 12-09-2024) Как я поняла, он военный, это его работа. Вы на работе тоже ... если он просто рабочий, почему он должен рисковать жизнью? По вашей логике 🤔

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Элен без ребят

18:59:06 12-09-2024

Гость (17:30:20 12-09-2024) Это его выбор ... нет никакого выбора у военных.
выбрал службу Родине- выполняй приказ.
не нравится- уходи в охрану и там вякай "хочу- не хочу". не долго, конечно, но разок попытаться можно.

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Гость

21:06:42 12-09-2024

Элен без ребят (18:59:06 12-09-2024) нет никакого выбора у военных. выбрал службу Родине- вып... Как вы заговорили про ,, службу Родине,, , а давно ли говорили, что в армии лохи служат? Что то изменилось? Или лично вам кто-то должен?

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Элен без ребят

20:20:00 13-09-2024

Гость (21:06:42 12-09-2024) Как вы заговорили про ,, службу Родине,, , а давно ли говори... вы меня с кем то путаете. я с большим уважением отношусь к военным.

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Гость

06:10:31 13-09-2024

Элен без ребят (18:59:06 12-09-2024) нет никакого выбора у военных. выбрал службу Родине- вып...
Элен, много тебя! Слишком много! Позорище этого ресурса и Барнаула! Дурная, глупая!

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Гость

19:33:37 13-09-2024

Гость (06:10:31 13-09-2024) Элен, много тебя! Слишком много! Позорище этого ресурса ... троль какой-то тупой

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Гость

09:48:51 13-09-2024

Присягу принял, служи где прикажут. А то как пожарный: служба "не бей лежачего", а как пожар, так хоть увольняйся.

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Гость

10:29:58 13-09-2024

Нельзя уволиться?

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