В Новосибирске детей расселили по школам из-за трещины в СОШ №3 имени Бориса Богаткова

27 ноября 2025, 12:45, ИА Амител

В новосибирской школе, где здание дало огромную трещину, учебный процесс полностью изменится – учителям теперь придется разъезжать по разным адресам, чтобы проводить занятия, пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Пристройку, откуда начались все проблемы, возвели еще в 1965 году. В ней размещались спортзал и классы начальной школы. В 2024 году специалисты заметили трещину, но ограничились установкой маяков для наблюдения. Теперь мониторинг показал, что ситуация ухудшается, и школу закрыли.

Ученикам сообщили, что их распределят по трем разным учебным заведениям. Для многих это означает ежедневно тратить больше времени на дорогу. Особенно переживают старшеклассники, которым придется готовиться к экзаменам в условиях полной неопределенности.

Для педагогов ситуация стала настоящим испытанием – они будут вынуждены ездить в три разные школы, чтобы проводить уроки и не оставлять учеников без занятий.

