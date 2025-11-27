НОВОСТИОбщество

В Новосибирске детей расселили по школам из-за трещины в СОШ №3 имени Бориса Богаткова

Ученикам сообщили, что их распределят по трем разным учебным заведениям

27 ноября 2025, 12:45, ИА Амител

В новосибирской школе, где здание дало огромную трещину, учебный процесс полностью изменится – учителям теперь придется разъезжать по разным адресам, чтобы проводить занятия, пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Пристройку, откуда начались все проблемы, возвели еще в 1965 году. В ней размещались спортзал и классы начальной школы. В 2024 году специалисты заметили трещину, но ограничились установкой маяков для наблюдения. Теперь мониторинг показал, что ситуация ухудшается, и школу закрыли.

Ученикам сообщили, что их распределят по трем разным учебным заведениям. Для многих это означает ежедневно тратить больше времени на дорогу. Особенно переживают старшеклассники, которым придется готовиться к экзаменам в условиях полной неопределенности.

Для педагогов ситуация стала настоящим испытанием – они будут вынуждены ездить в три разные школы, чтобы проводить уроки и не оставлять учеников без занятий.

Ранее сообщалось, что в школе № 14 города Балей Забайкальского края обрушился потолок прямо во время урока. Инцидент произошел на первом этаже здания, однако благодаря быстрой реакции учительницы никто не пострадал – педагог успела оперативно вывести всех учеников в коридор.

Комментарии

Гость

12:52:53 27-11-2025

Эээ, не надо разъезжать по детям! Это негуманно

Гость

12:58:03 27-11-2025

А дистанционно нельзя? В ковид же как то учились? А как же максимка + сферум, разве не для этого делали? Всех туда согнали, а зачем, если не пользуются?

Гость

03:10:39 28-11-2025

рожайте, говорят. дада

