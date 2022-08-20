334 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб на сайте «стопкоронавирус.рф», госпитализировано еще 57 пациентов.

Выздоровели 211 человек, скончался еще один житель края. По оценке оперштаба, регион не соответствует ни одному критерию субъекта РФ, свободного от коронавируса.

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Здоровье ВОЗ призвала увеличить число вакцинируемых и носить маски

Напомним, что ранее жителей Барнаула призвали пройти ревакцинацию от COVID-19. Сейчас в городе возобновили иммунизацию для муниципальных служащих — они самостоятельно приходят в поликлинику за бустерной дозой прививки.

Кроме того, в городе организовали выездную вакцинацию в госорганизации и ведомства без отрыва от рабочего процесса. В ней приняли участие уже более 100 человек, которые через три недели привьются вторым компонентом.