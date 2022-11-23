Король Саудовской Аравии объявил выходной в стране после победы над сборной Аргентины

Чемпионат мира по футболу в Катаре стал праздником не только для любителей футбола, но и для всех жителей Саудовской Аравии. 22 ноября в рамках группового этапа команда сенсационно обыграла сборную Аргентины.

В первой половине встречи Лионель Месси реализовал пенальти и вывел аргентинцев вперёд, но во втором тайме ситуация резко изменилась.

Саудиты смогли за пять минут забить сборной Аргентины два гола, а после у них получилось удержать счёт. Для этого голкиперу даже «пришлось» отправить в нокаут своего товарища по команде.

Празднование болельщиков Саудовской Аравии распространилось за пределы Катара. По сообщению арабских СМИ, людей в стране отпустили с работы, для того чтобы посмотреть матч, а после победы король Саудовской Аравии объявил выходной.