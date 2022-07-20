Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Алтайском крае

Медицинская помощь уже оказана четырем детям, которые пострадали в ДТП с переворачиванием автобуса на трассе в Солонешенском районе Алтайского края. Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на Минспорта, воспитанники краевой школы олимпийского резерва по художественной гимнастике ехали на двух автобусах для участия в спортивных сборах на турбазе «Искра».

Один из автобусов в результате ДТП съехал с трассы. Медицинские работники Солонешенского района оказали помощь четырем детям, их жизни ничего не угрожает. Пострадал также водитель автобуса.

Как отметили в Минздраве Алтайского края, пострадавшие дети доставлены в Солонешенскую ЦРБ с травмами легкой степени тяжести. Мужчина госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Воспитанники школы по художественной гимнастике уже доставлены на место проведения спортивных сборов. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов.