На алтайское кафе подали в суд из-за требования платить за туалет
В иске указали, что взимание платы ущемляет права потребителя
22 июля 2022, 16:11
В Алтайском крае посетитель подал в суд на кафе за требование платить за пользование туалетом, сообщает в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов региона.
Кафе расположено в Крутихинском районе. Мужчина указал в иске, что пообедал в заведении и пожелал воспользоваться туалетом, однако получил отказ в бесплатном доступе.
«Истец просит признать противоправными действия ответчика в отношении неопределенного круга потребителей, обязать ответчика прекратить нарушение требований, а именно: исключить условия, ущемляющие права потребителя — взимание платы за пользование туалетом», — говорится в сообщении.
Судебное заседание по делу назначили на 10 августа.
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