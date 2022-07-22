На алтайское кафе подали в суд из-за требования платить за туалет

В Алтайском крае посетитель подал в суд на кафе за требование платить за пользование туалетом, сообщает в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов региона.

Кафе расположено в Крутихинском районе. Мужчина указал в иске, что пообедал в заведении и пожелал воспользоваться туалетом, однако получил отказ в бесплатном доступе.

«Истец просит признать противоправными действия ответчика в отношении неопределенного круга потребителей, обязать ответчика прекратить нарушение требований, а именно: исключить условия, ущемляющие права потребителя — взимание платы за пользование туалетом», — говорится в сообщении.

Судебное заседание по делу назначили на 10 августа.