Сотрудники ГИБДД в Барнауле проведут акцию «Стабилизация»

В Барнауле для снижения аварийности пройдёт акция «Стабилизация». Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

За три месяца 2022 года на территории города Барнаула зарегистрировано 147 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек погибли и 174 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Чаще всего люди страдают от наездов на пешеходов. Также в городе за это время произошло шесть аварий с участием пьяных водителей.

Акция «Стабилизация» направлена на формирование у участников дорожного движения культуры снижение аварийности. Она пройдёт с 15 по 29 апреля.

Ранее сообщалось, что школьница погибла на трассе в Алтайском крае. Водитель автомобиля, в котором находилась девочка, не справился с управлением.