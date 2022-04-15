Территорию нескольких домов по улице Балтийской благоустроят по нацпроекту в 2022 году
Всего на 2022 год в Барнауле запланированы работы по благоустройству 65 дворовых территорий
Глава Индустриального района Сергей Татьянин встретился с жителями домов № 61, 63, 69, 71 по улице Балтийской. Территория этих домов в 2022 году будет благоустроена по проекту «Жильё и городская среда», отмечает пресс-служба мэрии.
Четыре дома расположены рядом друг с другом, а их жильцы решили совместно заняться благоустройством прилегающей территории.
Подрядчику предстоит провести следующие работы:
· асфальтирование межквартального проезда между жилым домом № 55 по ул. Балтийской и административным зданием № 65 по той же улице;
· устройство детской площадки и парковочных карманов;
· ремонт тротуаров к школе № 127;
· устройство фасадного освещения, установка скамеек перед подъездами.
Глава района призвал жителей многоэтажек консолидироваться и совместно следить за тем, как проходят работы.
Отметим, что в рамках реализации нацпроекта в 2022 году в Барнауле запланирован ремонт 65 дворов.
Напомним, 11 апреля стало известно о назначении нового председателя комитета по дорожному хозяйству Барнаула. Должность Антона Шеломенцева, который ранее пошёл на повышение и стал заместителем главы Барнаула по дорожному хозяйству, занял Иван Гармат.