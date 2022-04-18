Cпрос на мототехнику с пробегом в Барнауле вырос на 40%

Барнаульцы предпочитают передвигаться на мотоциклах по городу чаще, чем жители других регионов России. Об этом сообщает пресс-служба компании «Авито».

Согласно результатам исследования, предоставленных сервисом, в период с 1 по 13 апреля 2022 года спрос на мототехнику с пробегом в Барнауле вырос на 40,9%. При этом в целом по стране за тот же период он увеличился на 12,5% по сравнению с прошлым годом.

Причиной роста спроса на мопеды и мотоциклы является мобильность мототехники. Она позволяет объезжать пробки и не создаёт проблем с парковкой. Также рост покупательского интереса к мотоциклам и мопедам связан с дефицитом и ростом цен на автомобили.

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По данным «Авито Авто», в период с 1 по 13 апреля средняя цена мопеда или скутера с пробегом в Барнауле снизилась на 5,7% и составила 35 000 рублей. Средняя стоимость мотоцикла выросла на 37,5% за тот же период, а его средняя стоимость составила 165 000 рублей. Несмотря на рост цен на мотоциклы, они остаются более доступными, чем автомобили.

При этом в Барнауле покупатели предпочитают мотоциклы гораздо чаще, чем мопеды и скутеры: на долю первых в городе приходится 61,9% спроса, на долю вторых — 38,1%.

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Ранее Алтайкрайстат сообщил, что уровень инфляции в Алтайском крае в марте составил 7,5%, а с начала года — 9,9%. Рост обусловлен увеличением цен на продовольственные и непродовольственные товары.

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