В Госдуме предложили сокращать рабочую смену в день рождения

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил установить сокращенную рабочую смену для отмечающих день рождения, сообщает RT.

С такой инициативой парламентарий обратился к министру труда Антону Котякову.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части установления для граждан, осуществляющих трудовую деятельность в свой день рождения, сокращенного на один час рабочего дня или смены», — говорится в обращении к министру.

Матвейчев пояснил, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

При этом законодательство не предусматривает такую льготу в случае дня рождения — персонального праздника.