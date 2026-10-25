По мнению помощника президента РФ, встреча будет носить "пристрелочный характер"

25 октября 2026, 18:10, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине после Дня народного единства 4 ноября. Об этом 25 октября "Вестям" сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Теперь очередной дедлайн — это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры", — заявил он.

Ушаков считает, что первая встреча после перерыва, вероятно, будет носить "пристрелочный характер". Как добавил помощник президента, на нынешнем этапе главное — само возобновление переговорных контактов.

Юрий Ушаков отметил, что Россия была готова вернуться к переговорному процессу еще после выборов в Госдуму, которые состоялись 18–20 сентября.