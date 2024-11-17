Импортные стройматериалы могут подорожать в России в 2025 году

В первую очередь это коснется товаров премиум-класса

17 ноября 2024, 15:55, ИА Амител

Стройматериалы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1365873

В 2025 году ожидается повышение цен на импортные строительные материалы на 10-15%, по прогнозам экспертов, опрошенных ТАСС. Это касается в основном продукции премиум-класса.

Участники рынка связывают рост цен с усложнением логистики и расчетов. Также на ценообразование влияет высокая ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, что создает дополнительную финансовую нагрузку для поставщиков в России.

"Цены на строительные материалы экономкласса останутся стабильными, так как на них минимально влияет фактор замещения импорта", – считает один из респондентов издания.

За последние полгода импортные отделочные материалы подорожали на 20-25% по сравнению с предыдущими шестью месяцами, а отечественные – на 10%.