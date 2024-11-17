Импортные стройматериалы могут подорожать в России в 2025 году
В первую очередь это коснется товаров премиум-класса
17 ноября 2024, 15:55, ИА Амител
В 2025 году ожидается повышение цен на импортные строительные материалы на 10-15%, по прогнозам экспертов, опрошенных ТАСС. Это касается в основном продукции премиум-класса.
Участники рынка связывают рост цен с усложнением логистики и расчетов. Также на ценообразование влияет высокая ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, что создает дополнительную финансовую нагрузку для поставщиков в России.
"Цены на строительные материалы экономкласса останутся стабильными, так как на них минимально влияет фактор замещения импорта", – считает один из респондентов издания.
За последние полгода импортные отделочные материалы подорожали на 20-25% по сравнению с предыдущими шестью месяцами, а отечественные – на 10%.
17:24:01 17-11-2024
Вроде как высока ставка должна снижать инфляцию но все в один голос говорят, что это ведёт к удорожанию.
Кто-то говорит не правду очевидно
17:38:05 17-11-2024
Отечественный стройматериал нисколько не хуже-научились делать!!! Молодцы!!!