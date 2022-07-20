Алтайский край «потерял» 6 тысяч избирателей перед масштабными осенними выборами

В Алтайском крае вновь сократилась численность избирателей. По состоянию на 1 июля в регионе насчитывалось 1 773 475 жителей, имеющих право голоса. Хотя еще полгода назад их было 1 779 645. Таким образом численность электората в 2022 году снизилась почти на 6200 человек. Данные приводит крайизбирком. Напомним, уже в сентябре в крае пройдут одни из самых масштабных в России муниципальных выборов, в них смогут принять участие около 92% всех избирателей, живущих в крае, или 1,64 млн человек.

Традиционно лидирует по количеству избирателей Барнаул. Всего в краевом центре смогут проголосовать на ближайших выборах в городскую думу 525 556 человек. Больше всего избирателей живет в Индустриальном районе — 187 153, меньше всего в Октябрьском — 64 535. Как уже сообщалось, выборы 40 депутатов БГД обойдутся городскому бюджету примерно в 105 млн рублей.

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На втором месте после Барнаула по числу избирателей находится Бийск — 157 679, на третьем Рубцовск — 94 588. Меньше всего электората проживает в Суетском (3301 человек) и Ельцовском (4523) районах.

Напомним, всего в единый день голосования, 11 сентября, в Алтайском крае будут замещаться 5554 мандата, это одна из самых крупных муниципальных кампаний по всей стране. При этом 949 мандатов распределят в городских округах. В частности депутатов предстоит избрать в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Заринске и Яровом. Ещё в 43 районах будут выбраны представительные органы власти. Впервые депутатский корпус сформируют в новых административно-территориальных единицах: Суетском и Чарышском муниципальных округах. Ещё в 145 населённых пунктах региона выберут глав сельских поселений. Кроме того, планируется проведение трех местных референдумов по вопросам налогооблажения.

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