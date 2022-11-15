Лавров: в декларацию G20 включили фразу о различии позиций по Украине

РФ настояла, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о том, что позиции по Украине различаются. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Запад добавил фразу, что «мы, многие делегации» осудили Россию. Мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения. Мы считаем, что этого вполне достаточно, чтобы не углубляться в эту проблематику глубоко, это совсем не дело «группы двадцати», — заявил Лавров на итоговом брифинге.

Напомним, что саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Россию на форуме представляет делегация во главе с Лавровым. В Кремле ранее заявляли, что отказ президента Владимира Путина от поездки на мероприятие связан «с его графиком и необходимостью его нахождения в Российской Федерации».