Правительство России расширило список недружественных стран. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Перечень таких государств дополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. В документе указано количество сотрудников посольств и консульств этих стран, которые могут находиться в России.

Ранее в списке недружественных стран оказались Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, все страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Отмечается, что этот перечень не является окончательным.