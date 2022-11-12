Административной столицей Херсонской области временно станет Геническ, сказал РИА Новости пресс-секретарь зампреда правительства региона Александр Фомин.

«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ», — сказал он, отметив, что в этом городе сейчас сосредоточены все основные органы власти.

Геническ расположен на юге региона в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря.

Добавим, что административная столица Херсонской области — Херсон — находится на правом берегу Днепра. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил вывод войск на левый берег реки для организации обороны по рубежу реки. Как заявлял генерал Сергей Суровикин, в текущей ситуации Херсон и прилегающие населённые пункты не могут полноценно снабжаться. Решение позволит сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск.

11-го числа в военном ведомстве заявили о завершении переброски военнослужащих.