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Пора менять шины. Похолодание со снегом и дождем надвигается на Алтайский край

До конца рабочей недели погода будет радовать, а на выходных температура начнет понижаться

17 октября 2023, 17:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Теплая и преимущественно без осадков погода ожидается в Алтайском крае с 18 до 20 октября. До конца рабочей недели столбики термометров ночью покажут +1...+6°С, холоднее будет только в северных и предгорных районах, где ожидается до -4°С. Днем будет от +14 до +19°С. Об этом amic.ru сообщила синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"Днем 20 октября начнется небольшое понижение температуры, уже будет от +10 до +15°С. А на выходных погода окончательно испортится: на большей части региона пройдут дожди, ветер усилится до 15-18 м/с. Днем похолодает до +6...+13°С", – сообщила синоптик.

В начале новой рабочей недели с прохождением холодного фронта и дальнейшим затоком арктического воздуха произойдет более существенное понижение температуры: ночью 0...-6°С, днем 0...+5°С. Также ожидается дождь и мокрый снег, возможны гололедные явления. Устойчивый снежный покров пока не ляжет, его синоптики прогнозируют в начале ноября.

Алтайский край Погода

Комментарии 8

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Гость

17:38:25 17-10-2023

Рано ещё на шипах кататься. ляжет снег тогда посмотрим.

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Гость

17:56:56 17-10-2023

Гость (17:38:25 17-10-2023) Рано ещё на шипах кататься. ляжет снег тогда посмотрим.... Шипы надо еще успеть прикатать.

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Гость

18:20:48 17-10-2023

ага ага. И прогреть провода аккумулятора.

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Гость

15:45:00 18-10-2023

Гость (18:20:48 17-10-2023) ага ага. И прогреть провода аккумулятора. ... Тупой, еще тупее..

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Павел

21:47:27 17-10-2023

Наши синоптики ни разу не угадали погоду за лето и чего от них ждать осенью сидят в подвале и наугад говоря!!

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Гость

09:16:51 18-10-2023

У нас на покров осадков не было, а значит, еще 40 дней снега не будет. Народные приметы работают лучше, чем синоптики.

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Гость

09:46:08 18-10-2023

Гость (09:16:51 18-10-2023) У нас на покров осадков не было, а значит, еще 40 дней снега... Это точно! Российские ревматики на спор выиграли ящик коньяка у российских синоптиков))))))))))

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Гость

12:12:25 18-10-2023

Гость (09:16:51 18-10-2023) У нас на покров осадков не было, а значит, еще 40 дней снега... Приметы сейчас вообще не работают, проверено неоднократно

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