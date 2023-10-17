Пора менять шины. Похолодание со снегом и дождем надвигается на Алтайский край
До конца рабочей недели погода будет радовать, а на выходных температура начнет понижаться
17 октября 2023, 17:33, ИА Амител
Теплая и преимущественно без осадков погода ожидается в Алтайском крае с 18 до 20 октября. До конца рабочей недели столбики термометров ночью покажут +1...+6°С, холоднее будет только в северных и предгорных районах, где ожидается до -4°С. Днем будет от +14 до +19°С. Об этом amic.ru сообщила синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
"Днем 20 октября начнется небольшое понижение температуры, уже будет от +10 до +15°С. А на выходных погода окончательно испортится: на большей части региона пройдут дожди, ветер усилится до 15-18 м/с. Днем похолодает до +6...+13°С", – сообщила синоптик.
В начале новой рабочей недели с прохождением холодного фронта и дальнейшим затоком арктического воздуха произойдет более существенное понижение температуры: ночью 0...-6°С, днем 0...+5°С. Также ожидается дождь и мокрый снег, возможны гололедные явления. Устойчивый снежный покров пока не ляжет, его синоптики прогнозируют в начале ноября.
17:38:25 17-10-2023
Рано ещё на шипах кататься. ляжет снег тогда посмотрим.
17:56:56 17-10-2023
Гость (17:38:25 17-10-2023) Рано ещё на шипах кататься. ляжет снег тогда посмотрим.... Шипы надо еще успеть прикатать.
18:20:48 17-10-2023
ага ага. И прогреть провода аккумулятора.
15:45:00 18-10-2023
Гость (18:20:48 17-10-2023) ага ага. И прогреть провода аккумулятора. ... Тупой, еще тупее..
21:47:27 17-10-2023
Наши синоптики ни разу не угадали погоду за лето и чего от них ждать осенью сидят в подвале и наугад говоря!!
09:16:51 18-10-2023
У нас на покров осадков не было, а значит, еще 40 дней снега не будет. Народные приметы работают лучше, чем синоптики.
09:46:08 18-10-2023
Гость (09:16:51 18-10-2023) У нас на покров осадков не было, а значит, еще 40 дней снега... Это точно! Российские ревматики на спор выиграли ящик коньяка у российских синоптиков))))))))))
12:12:25 18-10-2023
Гость (09:16:51 18-10-2023) У нас на покров осадков не было, а значит, еще 40 дней снега... Приметы сейчас вообще не работают, проверено неоднократно