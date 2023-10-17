До конца рабочей недели погода будет радовать, а на выходных температура начнет понижаться

17 октября 2023, 17:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Теплая и преимущественно без осадков погода ожидается в Алтайском крае с 18 до 20 октября. До конца рабочей недели столбики термометров ночью покажут +1...+6°С, холоднее будет только в северных и предгорных районах, где ожидается до -4°С. Днем будет от +14 до +19°С. Об этом amic.ru сообщила синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"Днем 20 октября начнется небольшое понижение температуры, уже будет от +10 до +15°С. А на выходных погода окончательно испортится: на большей части региона пройдут дожди, ветер усилится до 15-18 м/с. Днем похолодает до +6...+13°С", – сообщила синоптик.

В начале новой рабочей недели с прохождением холодного фронта и дальнейшим затоком арктического воздуха произойдет более существенное понижение температуры: ночью 0...-6°С, днем 0...+5°С. Также ожидается дождь и мокрый снег, возможны гололедные явления. Устойчивый снежный покров пока не ляжет, его синоптики прогнозируют в начале ноября.