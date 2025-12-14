После ДТП скончался глава Реутова Филипп Науменко

У Науменко диагностировали отек мозга, врачи боролись за его жизнь почти неделю

14 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

Филипп Науменко / Фото: @F_Naumenko в Telegram

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко, ранее попавший в ДТП, умер в возрасте 39 лет. О его уходе из жизни сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Скорблю вместе со всеми, кто знал и любил Филиппа Анатольевича. Он много лет проработал в Подмосковье. Занимался поддержкой предпринимательства и науки в Балашихе. Под его руководством в последние годы развивался город Реутов», – написал Брынцалов в своем Telegram-канале.

7 декабря Науменко попал в аварию в Нижегородской области. Как пишет РБК, он выехал на встречную полосу, пытаясь совершить обгон, в результате его автомобиль столкнулся с КамАЗом. Пострадавшего доставили в НИИ Склифосовского в Москву, где он впал в кому. У него диагностировали черепно-мозговую травму и отек мозга. Врачи почти неделю боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Науменко не дожил двух недель до своего 40-летия.

Филипп Науменко родился в Москве 28 декабря 1985 года. С 2007 года работал в Мособлдуме, позже стал депутатом в Балашихе, а с 2023 года возглавлял администрацию Реутова.

