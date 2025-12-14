После ДТП скончался глава Реутова Филипп Науменко
У Науменко диагностировали отек мозга, врачи боролись за его жизнь почти неделю
14 декабря 2025, 13:00, ИА Амител
Глава городского округа Реутов Филипп Науменко, ранее попавший в ДТП, умер в возрасте 39 лет. О его уходе из жизни сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Скорблю вместе со всеми, кто знал и любил Филиппа Анатольевича. Он много лет проработал в Подмосковье. Занимался поддержкой предпринимательства и науки в Балашихе. Под его руководством в последние годы развивался город Реутов», – написал Брынцалов в своем Telegram-канале.
7 декабря Науменко попал в аварию в Нижегородской области. Как пишет РБК, он выехал на встречную полосу, пытаясь совершить обгон, в результате его автомобиль столкнулся с КамАЗом. Пострадавшего доставили в НИИ Склифосовского в Москву, где он впал в кому. У него диагностировали черепно-мозговую травму и отек мозга. Врачи почти неделю боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Науменко не дожил двух недель до своего 40-летия.
Филипп Науменко родился в Москве 28 декабря 1985 года. С 2007 года работал в Мособлдуме, позже стал депутатом в Балашихе, а с 2023 года возглавлял администрацию Реутова.
В конце ноября на трассе Барнаул – Алейск произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка, еще двое пострадали. Расследование взял под личный контроль начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Сергей Камышев.
13:08:28 14-12-2025
А зачем он выскочил на встречку под камаз ? Зрение плохое ? Или правил не знает ?
14:11:46 14-12-2025
Гость (13:08:28 14-12-2025) А зачем он выскочил на встречку под камаз ? Зрение плохое ? ... Праворукая помойка, не рассчитал дистанцию, не увидел и тд.
15:48:56 14-12-2025
Гость (14:11:46 14-12-2025) Праворукая помойка, не рассчитал дистанцию, не увидел и тд. ... Праворукая? В подмосковье у главы города? Разбегитесь до ближайшей стены голову наклоня до уровня пояса.
14:48:59 14-12-2025
Гость (13:08:28 14-12-2025) А зачем он выскочил на встречку под камаз ? Зрение плохое ? ... Наверняка хорошая мощная машина и излишняя самоуверенность.
Плюс в его должности вечная спешка и огромный список дел и задач.
18:00:04 14-12-2025
Гость (13:08:28 14-12-2025) А зачем он выскочил на встречку под камаз ? Зрение плохое ? ... ну он же мэр, он едет как хочет. забыл только, что он только для холопов мэр, физические законы никто не отменял
16:14:43 14-12-2025
Лидеры всегда "дальтоники", им зеленый свет везде кажется. А если серьёзно, то за грубое нарушение ПДД, машина отправляется на сво и нарушитель возможно тоже.
21:43:32 14-12-2025
Жизнь прошла быстро и стремительно.
08:39:15 15-12-2025
Как там водитель камазника?