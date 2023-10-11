Последний аккорд лета. О погоде в Алтайском крае 11 октября

Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами пройдут небольшие дожди, но тепло все же будет

11 октября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +19 до +24 градусов ожидается в Алтайском крае 11 октября. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами пройдут небольшие дожди. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле от +20 до +22 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.