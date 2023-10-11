Последний аккорд лета. О погоде в Алтайском крае 11 октября
Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами пройдут небольшие дожди, но тепло все же будет
11 октября 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От +19 до +24 градусов ожидается в Алтайском крае 11 октября. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами пройдут небольшие дожди. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
В Барнауле от +20 до +22 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.
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