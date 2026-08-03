Особенно стоит опасаться разрезанных ягод

03 августа 2026, 07:15, ИА Амител

Арбузы и дыни на улице / Фото: amic.ru

На какие признаки нужно обратить внимание, чтобы не купить небезопасный для желудка арбуз, рассказала "Ленте.ру" директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

«Трещины, проколы, вмятины, а тем более разрезанные арбузы — это прямой путь для бактерий в сладкую влажную среду. Такие плоды категорически не рекомендуется покупать», — сказала она.

Главное — выбрать ягоду без перечисленных повреждений. После покупки, перед тем как разрезать арбуз, его необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом или щеткой — только так можно смыть с корки уличную грязь и бактерии.

Однако есть и места торговли, где брать арбуз не рекомендуется.