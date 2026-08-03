Признаки опасных для человека арбузов назвали в Роскачестве
Особенно стоит опасаться разрезанных ягод
03 августа 2026, 07:15, ИА Амител
На какие признаки нужно обратить внимание, чтобы не купить небезопасный для желудка арбуз, рассказала "Ленте.ру" директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.
«Трещины, проколы, вмятины, а тем более разрезанные арбузы — это прямой путь для бактерий в сладкую влажную среду. Такие плоды категорически не рекомендуется покупать», — сказала она.
Главное — выбрать ягоду без перечисленных повреждений. После покупки, перед тем как разрезать арбуз, его необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом или щеткой — только так можно смыть с корки уличную грязь и бактерии.
Однако есть и места торговли, где брать арбуз не рекомендуется.
«Также стоит отказаться от покупки арбузов в несанкционированных точках, особенно у обочин дорог, где нет условий для хранения и санитарного контроля. Каждый продавец должен иметь декларацию о соответствии от производителя, личную медицинскую книжку и информацию о юридическом лице. Отсутствие этих документов — повод насторожиться», — заключила эксперт.
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