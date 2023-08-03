О тарифах и качестве воды. В "Росводоканале" рассказали, выгодно ли работать в ЖКХ

Операционный директор ГК "Росводоканал" рассказал, зачем частной компании вкладывать миллиарды в систему водоотведения городов

03 августа 2023, 09:45, ИА Амител

Специалисты из городов присутствия группы компаний "Росводоканал" собрались в Барнауле в конце июля, чтобы обсудить вопросы импортозамещения и внедрения новых технологий в региональных компаниях. В "Переговорку" на amic.ru пришли операционный директор ГК "Росводоканал" Андрей Броцман и генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго. Поговорили о том, воруют ли воду в Европе и как борется с потерями "Росводоканал". Насколько выгодно работать в системе ЖКХ, зачем частной компании вкладывать миллиарды и как это отражается на тарифах. А еще о том, какими на самом деле должны быть тарифы на воду в Барнауле.

Кто в "Переговорке"



Андрей Броцман родился в 1968 году. Окончил Оренбургский политехнический институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство". С 1996 по 2012 год занимал руководящие должности в ОАО "Оренбургнефтепродукт". С 2012 по 2014 год входил в состав топ-менеджмента структуры ОАО АНК "Башнефть". В 2014 г. возглавил ООО "РВК-Воронеж". С апреля 2019 года – операционный директор ГК "Росводоканал".



Андрей Полюго родился в 1977 году. В 2000 году окончил АлтГТУ им. Ползунова по специальности "Водоснабжение и водоотведение". В 2007-м прошел профессиональную переподготовку по программе "Финансовое управление организацией". В барнаульском водоканале Андрей Полюго работает с 2000 года. Начинал с должности начальника участка и вырос до главного инженера. Гендиректором предприятия стал в феврале 2020 года.02:04 Зачем представители десяти региональных компаний ГК "Росводоканал" собрались в Барнауле. И каким особенным опытом они могут поделиться друг с другом.

06:22 "А воруют ли воду в Европе?" Андрей Броцман рассказал, как ГК "Росводоканал" борется с потерями и о том, какие инвестиции вкладывает в развитие.

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11:25 О тарифах. Как компания возмещает свои инвестиции.

14:54 Отличается ли качество воды в разных регионах? И почему все-таки иногда к потребителю приходит некачественная вода?

17:27 О том, какую воду получают жители Барнаула.

18:33 "Устранит аварию, закатает асфальт и уйдет, чтобы его никто не видел". Андрей Полюго рассказывает, в чем преимущество концессионных соглашений, по которым водоканал сейчас работает в Барнауле.

20:18 "Единственное слабое звено – размер тарифа". О том, какие слабые места есть в системе водоотведения Барнаула и каким должен быть нормальный тариф на воду.

21:42 Об аварийности на сетях водоотведения Барнаула.

22:14 О неприятном запахе, который порой тревожит жителей нашего города.

23:28 Об импортозамещении. О том, как решили вопрос с "химией" после введения ограничений и откуда сейчас приходит оборудование.

26:26 ГК "Росводоканал" в этом году исполняется 20 лет. О том, как все начиналось.

27:55 О кадровом голоде и о том, как и за счет чего его решают.