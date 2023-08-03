О тарифах и качестве воды. В "Росводоканале" рассказали, выгодно ли работать в ЖКХ
Операционный директор ГК "Росводоканал" рассказал, зачем частной компании вкладывать миллиарды в систему водоотведения городов
03 августа 2023, 09:45, ИА Амител
Специалисты из городов присутствия группы компаний "Росводоканал" собрались в Барнауле в конце июля, чтобы обсудить вопросы импортозамещения и внедрения новых технологий в региональных компаниях. В "Переговорку" на amic.ru пришли операционный директор ГК "Росводоканал" Андрей Броцман и генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго. Поговорили о том, воруют ли воду в Европе и как борется с потерями "Росводоканал". Насколько выгодно работать в системе ЖКХ, зачем частной компании вкладывать миллиарды и как это отражается на тарифах. А еще о том, какими на самом деле должны быть тарифы на воду в Барнауле.
Кто в "Переговорке"
Андрей Броцман родился в 1968 году. Окончил Оренбургский политехнический институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство". С 1996 по 2012 год занимал руководящие должности в ОАО "Оренбургнефтепродукт". С 2012 по 2014 год входил в состав топ-менеджмента структуры ОАО АНК "Башнефть". В 2014 г. возглавил ООО "РВК-Воронеж". С апреля 2019 года – операционный директор ГК "Росводоканал".
Андрей Полюго родился в 1977 году. В 2000 году окончил АлтГТУ им. Ползунова по специальности "Водоснабжение и водоотведение". В 2007-м прошел профессиональную переподготовку по программе "Финансовое управление организацией". В барнаульском водоканале Андрей Полюго работает с 2000 года. Начинал с должности начальника участка и вырос до главного инженера. Гендиректором предприятия стал в феврале 2020 года.02:04 Зачем представители десяти региональных компаний ГК "Росводоканал" собрались в Барнауле. И каким особенным опытом они могут поделиться друг с другом.
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27:55 О кадровом голоде и о том, как и за счет чего его решают.
11:59:11 03-08-2023
Сто с фамилиями то ?
13:37:41 03-08-2023
Гость (11:59:11 03-08-2023) Сто с фамилиями то ?... два еврея)
16:44:48 03-08-2023
Гость (13:37:41 03-08-2023) два еврея)... Второй хохол)))
16:53:50 03-08-2023
Гость (16:44:48 03-08-2023) Второй хохол)))... Нацик тут у нас.
13:21:37 07-08-2023
Очевидное - не вероятно! Нарочно - не придумаешь! И смех, и грех! . Инет, СМИ - изобилует видео, выступлениями о том, что евреи - самые умные, экономные, рачительные (жадные), успешные в зарабатывании денег. А тут видео свидетельствует, что евреи - добряки, бескорыстные меценаты. Им хлеба не надо, тяжёлую работу с ужасными проблемами давай!! . К гадалке - не ходи! Эти 2 уважаемых господина жулика в сфере ЖКХ, на воде. При очень низком тарифе, не скромно отмывают миллиарды из бюджета РФ, Алтайского края, дотаций, инвестиций, платежей потребителей. Этому не изменят они, ни за что. Успехов вам уважаемые!
20:51:21 07-08-2023
Что Росводоканал, что Алтайэнерго. Руководители как на подбор. На одном поле взращены - поле чудес называется. Электроэнергия своя, но дорогая. Вода своя, но дорогая и пить её без очистки не рекомендуется. Водовозы ещё и раскопки постоянные делают, причем на одном и том же месте. Похоже золото Колчака найти хотят. Судя по фамилиям, это их тема.