17-летний мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой в Новосибирской области
Его пассажирка получила переломы
7 июня 2022, 14:30
17-летний мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой в Новосибирской области, его 15-летняя пассажирка получила переломы. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась вечером 6 июня в селе Верх-Ирмень Ордынского района.
По данным ведомства, 37-летняя женщина — водитель Honda Fit не предоставила байкеру на Zontes Motorcycle преимущества на перекрёстке и столкнулась с ним.
«В результате происшествия водитель мотоцикла при транспортировке в лечебное учреждение скончался. Его 15-летняя пассажирка была госпитализирована с переломами», — говорится в сообщении.
В полиции при этом отмечают, что у погибшего не было прав.
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