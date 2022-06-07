17-летний мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой в Новосибирской области, его 15-летняя пассажирка получила переломы. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась вечером 6 июня в селе Верх-Ирмень Ордынского района.

По данным ведомства, 37-летняя женщина — водитель Honda Fit не предоставила байкеру на Zontes Motorcycle преимущества на перекрёстке и столкнулась с ним.

«В результате происшествия водитель мотоцикла при транспортировке в лечебное учреждение скончался. Его 15-летняя пассажирка была госпитализирована с переломами», — говорится в сообщении.

В полиции при этом отмечают, что у погибшего не было прав.