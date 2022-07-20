Автобус с детьми перевернулся в Алтайском крае
По информации СМИ, в салоне находились 33 ребенка и один взрослый — они могли ехать в детский лагерь
20 июля 2022, 16:54
20 июля в Алтайском крае на трассе перевернулся автобус с детьми. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники, в салоне автомобиля находились 33 ребенка и один взрослый.
Сейчас на месте работают оперативные службы. По предварительной информации, дети ехали в лагерь.
«ДТП произошло в Солонешенском районе около 16 часов дня. На месте сотрудники ГИБДД и МЧС. На данный момент выясняем все обстоятельства», — сообщили amic.ru в Госавтоинспекции Алтайского края.
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