Автобус с детьми перевернулся в Алтайском крае

20 июля в Алтайском крае на трассе перевернулся автобус с детьми. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники, в салоне автомобиля находились 33 ребенка и один взрослый.

Сейчас на месте работают оперативные службы. По предварительной информации, дети ехали в лагерь.

«ДТП произошло в Солонешенском районе около 16 часов дня. На месте сотрудники ГИБДД и МЧС. На данный момент выясняем все обстоятельства», — сообщили amic.ru в Госавтоинспекции Алтайского края.