В прокуратуре рассказали подробности ДТП с автобусом в Алтайском крае

Прокуратура Алтайского края раскрыла подробности ДТП с автобусом, которое произошло 20 июля в Солонешенском районе. Как сообщает пресс-служба ведомства, произошел съезд с трассы транспортного средства, в салоне находились 34 ребенка.

Четверо детей получили травмы — им потребовалась медицинская помощь. Также пострадал водитель транспортного средства. По информации Readovka, травмы получили дети 2010, 2015, 2013 и 2009 годов рождения.

На место происшествия выехали исполняющий обязанности прокурора Солонешенского района Роман Кучин, следователь СУ СК России по Алтайскому краю. Организована процессуальная проверка, по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних.

Напомним, что по информации региональной Госавтоинспекции, авария произошла около 16:00. Предположительно, несовершеннолетние ехали в детский лагерь.