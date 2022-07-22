Новосибирские пасечники рассказали о гибели миллионов пчел

Предприниматели из Новосибирска рассказали о массовой гибели пчел. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Семя пчеловодов, которая ведет бизнес около 30 лет, рассказала о том, что прошлое лето пчелы пережили почти без проблем, несмотря на то, что на агроферме, которая находится неподалеку, обрабатывали поля.

17 июля этого года пасечники обнаружили, что пчелы на их пасеке погибли.

«Муж подошел к ульям, а там все пчелы мертвые. У нас погибло около 4 миллионов пчел. Мы долго не могли понять, в чем дело. Предупреждение об обработке полей было только в ночь с 13 на 14 июля. В эти даты мы пчел не выпускали, все прошло нормально», — рассказала владелица пасеки.

По ее словам, на участке погибли даже муравьи, а вывозить трупы пчел пришлось на тележках.

Женщина отметила, что они рискуют остаться без 2-3 тонн меда. Нектар в ульях есть, но для того, чтобы переработать его, нужны пчелы.

Сумма ущерба в денежном эквиваленте, по словам владелицы пасеки, составляет больше миллиона рублей.

«У меня было около 60 пчелосемей. Мне прислали объявление, что с 13 на 14 июля будет проводиться обработка полей. Я приехал на пасеку, немного прикрыл ульи: совсем закрывать нельзя, иначе пчелы погибнут. После приехал и снова открыл», — поделился своей историей еще один пасечник.

Пчеловоды вызвали специалистов, которые установят причину смерти насекомых. Мужчина отметил, что он будет добиваться возмещения ущерба.

Юрист, комментируя заявления пчеловодов, отметил, что одному пасечнику в Новосибирской области удалось возместить ущерб через суд. По всей стране таких примеров больше.