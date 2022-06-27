Пожарный десант из Горного Алтая прибыл в Угловский район

В Угловский район Алтайского края для наблюдения за очагами лесного пожара прибыл пожарный десант из Республики Алтай, сообщили в краевом Минприроды.

15 человек парашютно-десантной пожарной службы усилят контроль для отдельно существующих очагов и обеспечат их локализацию в глубине леса.

«При этом десантники пожарной службы станут высокомобильным резервом на случай необходимости недопущения распространения огня в сложных погодных условиях», — отмечают в ведомстве.

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Происшествия Огонь прорвался. Площадь лесных пожаров в Угловском районе достигла почти 3 тысяч га

На данный момент на пожаре работают 183 человека и 74 единицы техники. Распространения огня пожарные не допускают. За близлежащими населёнными пунктами наблюдают пожарные расчёты МЧС.

Также уточняется, что минувшей ночью в Угловском районе прошла гроза, однако с минимальным количеством осадков.

Лесной пожар в Озеро-Кузнецовском лесничестве Угловского района возник 22 июня из-за удара молнии. К утру 23 июня его удалось потушить, но уже в обед огонь разгорелся с новой силой. 26 июня сообщалось, что пройденная огнём площадь выросла почти до 3 тысяч га.