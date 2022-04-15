Слетел с обрыва: дальнобойщик с грузом из Барнаула погиб в жестком ДТП под Иркутском

56-летний дальнобойщик, который перевозил металлоконструкции из Барнаула в Амурскую область, погиб под Иркутском. Как сообщает «Инцидент Барнаул», на 95-м километре федеральной автодороги Р-258 «Байкал» водитель допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства через бетонное ограждение.

Согласно кадрам с места происшествия, большегруз Iveco упал со склона и перевернулся — его кабину полностью смяло. Водитель — уроженец Ростовской области получил травмы, несовместимые с жизнью и погиб до приезда скорой помощи.

По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства инцидента устанавливаются.