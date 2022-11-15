Трамваи встали на проспекте Строителей в Барнауле

В Барнауле утром 15 ноября на проспекте Строителей встали трамваи в обе стороны. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат городской думы Юрий Красильников.

«На проспекте Строителей встали трамваи. В обе стороны. На перекрёстке с улицей Деповской, вероятно, ДТП», — написал он.

Фото: t.me/krasilnikov_vortchit, amic.ru

По данным 2ГИС, в указанном месте действительно произошло ДТП. Автомобилисты также подтверждают факт, что движение вагонов остановлено.

Добавим, что на момент публикации заметки дорожная ситуация в Барнауле оценивается на 7 баллов из 10. Наиболее серьёзные заторы отмечаются на проспектах Калинина, Строителей, Павловском тракте, улицах Кутузова, Власихинской, Трактовой и некоторых других.

Фото: 2ГИС

Ранее власти Барнаула объявили, что с 1 декабря планируют запретить левый поворот с проспекта Строителей к площади Победы и вокзальным площадям, а также перенести левый поворот на улицу Профинтерна.