В Индонезии 174 человека погибли в давке после футбольного матча

В Индонезии 174 человека погибли и 180 пострадали после футбольного матча между «Аремой» и «Персебаей» (2:3), сообщает Sports.ru.

После поражения фанаты «Аремы» выбежали на поле и устроили драку. Полиция применила слезоточивый газ, из-за чего на стадионе началась давка. Среди погибших — полицейский и пятилетний ребёнок.

Издание отмечает, что инцидент в Индонезии стал крупнейшим за последние 58 лет. В 1964 году после матча олимпийских сборных Перу и Аргентины на Национальном стадионе в Лиме полиция также применила слезоточивый газ, в результате чего в давке погибли 318 человек, ещё 500 пострадали.

Ранее по меньшей мере 77 человек погибло в результате урагана «Иэн» в США.