В Новосибирской области суд отпустил полицейского, который попал в смертельную аварию

В Новосибирской области суд не наказал полицейского, который попал в аварию, что привело к гибели его коллеги. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Инцидент произошел 24 июня 2021 года. Правоохранители гнались за тремя подростками на мотоциклах, но водитель патрульного автомобиля не справился с управлением и слетел с трассы. Машина ударилась о дерево, что привело к гибели другого полицейского, сидевшего на пассажирском сидении.

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По данному факту возбудили уголовное дело, но к ответственности привлекли не мотоциклистов, а водителя патрульной машины. Подозреваемый, которого оставили под подпиской о невыезде, признал вину и извинился перед женой погибшего напарника, после чего женщина заключила мировое соглашение и ходатайствовала о прекращении дела.

Суд дело прекратил, но прокуратура собирается обжаловать это решение.

Как отметил юрист, полицейский сможет вернуться к своей работе, но если прокуратуре удастся обжаловать решение суда, то ему все еще может грозить наказание.