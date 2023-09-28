Путин утвердил День воссоединения новых регионов с Россией
Закон вступает в силу со дня официального опубликования
28 сентября 2023, 22:34, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Сама памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года Путиным и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых территорий в состав РФ.
Напомним, что праздник будет посвящен годовщине официального вхождения новых регионов в состав Российской Федерации. Что еще известно о памятной дате – в нашем материале.
11:14:46 29-09-2023
О, завтра праздник. Надо чтобы песни про Донбасс пели