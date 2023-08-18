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Путин утвердил состав делегации РФ на Генассамблее ООН

Ее возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров

18 августа 2023, 18:26, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Согласно распоряжению, опубликованному на интернет-портале правовой информации, ее возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. 

В состав делегации также вошли его заместитель Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. 

Ранее, в июле, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что "западники" собираются сделать из заседания Совбеза ООН "антироссийское шоу". Его продолжение ожидается на Генассамблее. 

Владимир Путин Политика ООН

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