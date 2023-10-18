Путин заявил, что подавить интересы России невозможно
По мнению президента, политическим элитам США надо научиться уважать других
18 октября 2023, 08:15, ИА Амител
Президент России во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным прокомментировал слова американского коллеги Джо Байдена о необходимости объединить силы всей Европы, чтобы "подавить Путина".
Российский лидер отметил, что политическим элитам США надо научиться уважать других, и тогда никого не нужно будет подавлять. В то же время подавить интересы РФ невозможно, подчеркнул Владимир Путин.
"Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать", – цитирует его ТАСС.
На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что Россия не рухнет на фоне санкций, и страны коллективного Запада это уже понимают.
09:07:52 18-10-2023
Интересы эти так же как цели СВО, кроме него лично ни кому не известны
11:10:50 18-10-2023
У каждого класса свой интерес. Странно думать, что интересы работника по найму совпадают с интересами чиновников и олигархов.
11:24:33 18-10-2023
Народ не хотят спросить, в чём интересы России?
12:04:21 18-10-2023
Гость (11:24:33 18-10-2023) Народ не хотят спросить, в чём интересы России?... Народ у нас тёмный и необразованный. И комментарии на амике каждый раз это показывают.
12:41:25 18-10-2023
Гость (12:04:21 18-10-2023) Народ у нас тёмный и необразованный. И комментарии на амике каждый раз это показывают.... Ваш коммент показателен, да!
13:54:10 18-10-2023
Гость (12:41:25 18-10-2023) Ваш коммент показателен, да!... А я думаю, вы себя в моим словах узнали :-) Да, в Барнауле народ умом не отличается, к сожалению.