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Путин заявил, что подавить интересы России невозможно

По мнению президента, политическим элитам США надо научиться уважать других

18 октября 2023, 08:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным прокомментировал слова американского коллеги Джо Байдена о необходимости объединить силы всей Европы, чтобы "подавить Путина".

Российский лидер отметил, что политическим элитам США надо научиться уважать других, и тогда никого не нужно будет подавлять. В то же время подавить интересы РФ невозможно, подчеркнул Владимир Путин.

"Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать", – цитирует его ТАСС.

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что Россия не рухнет на фоне санкций, и страны коллективного Запада это уже понимают.

Владимир Путин США международные отношения

Комментарии 6

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Гость

09:07:52 18-10-2023

Интересы эти так же как цели СВО, кроме него лично ни кому не известны

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Гость

11:10:50 18-10-2023

У каждого класса свой интерес. Странно думать, что интересы работника по найму совпадают с интересами чиновников и олигархов.

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Гость

11:24:33 18-10-2023

Народ не хотят спросить, в чём интересы России?

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Гость

12:04:21 18-10-2023

Гость (11:24:33 18-10-2023) Народ не хотят спросить, в чём интересы России?... Народ у нас тёмный и необразованный. И комментарии на амике каждый раз это показывают.

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Гость

12:41:25 18-10-2023

Гость (12:04:21 18-10-2023) Народ у нас тёмный и необразованный. И комментарии на амике каждый раз это показывают.... Ваш коммент показателен, да!

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Гость

13:54:10 18-10-2023

Гость (12:41:25 18-10-2023) Ваш коммент показателен, да!... А я думаю, вы себя в моим словах узнали :-) Да, в Барнауле народ умом не отличается, к сожалению.

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