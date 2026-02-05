Одни винят систему охраны в школах, другие — родителей и педагогов, а третьи находят "украинский след"

05 февраля 2026, 14:07, ИА Амител

Пустой класс в школе / Фото: amic.ru

На этой неделе в России произошли сразу три нападения в школах. 3 февраля в Уфе подросток заявился в образовательное учреждение с ножом и страйкбольным автоматом, взорвал петарду и выстрелил в учителя. В этот же день в Кодинске Красноярского края школьница ранила свою сверстницу ножом. 4 февраля произошло нападение на красноярскую школу: восьмиклассница набросилась на других учеников с молотком, а также разлила бензин и устроила поджог. У пострадавших — черепно-мозговые травмы и ожоги, один находится в тяжелом состоянии.

Эти события вновь вызвали волну обсуждений в обществе: за последние несколько лет подобные происшествия, к сожалению, происходят регулярно. Депутаты, общественники и психологи стараются выяснить причины таких жутких трагедий и найти способ их избежать.

О том, в чем видят причину участившихся нападений на школы и каким может быть решение, — в нашем материале.

Внешняя угроза?

Часть общества считает, что на школьников, совершивших нападения, могли повлиять украинские террористы. Об этом, например, изданию news.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, злоумышленники специально ищут несовершеннолетних, которые легко поддаются воздействию.

«Вероятно, что украинские мошенники или террористы могли подстрекать таких податливых школьников и юношей к подобным акциям. Они специально их ищут, создают сайты, сообщества, заманивают, находят там детей и обрабатывают их: как себя проявить, как заставить общество себя бояться и уважать. Играют на таких комплексах», — сказал он. Такое же мнение в беседе с этим изданием высказал и психолог Василий Шуров. Он считает, что нападения — это результат "диверсионной подрывной работы", и допустил, что к ней причастны украинские спецслужбы.

«За последнее время сильно обострились подобные инциденты. Вчера комментировал новость: подросток напал на пожилую пару с ножом, женщину зарезал, мужчину тяжело ранил. Им по телефону управляли украинские мошенники. Они выявляют подростков с нестабильной психикой и их накручивают. Я совершенно не удивлюсь, если выявят эту связь в случае с уфимским школьником», — цитирует его news.ru.

А вот депутат Госдумы Михаил Делягин убежден, что "корень зла" находится вовсе не на Украине. По его мнению, мы имеем дело с результатом "либеральной реформы всей системы образования", которая пришла с Запада.

«Она продолжается и сейчас. Реформа объективно направлена не только на уничтожение знаний и интеллекта как таковых, но и на психическую дестабилизацию молодежи. Проявления этого мы видим в преступлениях, совершаемых в школах: то, что нельзя было даже вообразить в СССР или царской России, но что является почти обыденностью в США. На это продолжают ориентироваться либеральные реформаторы образования», — сказал он в беседе с news.ru.

"Виноваты журналисты"

Среди депутатов очень популярно мнение, что в большом количестве подобных инцидентов виноваты СМИ. Мол, журналисты слишком подробно описывают нападения на школы, чем подстрекают к преступлениям других детей.

Например, член фракции "Единая Россия" Татьяна Буцкая вообще считает, что нужно вводить временный мораторий на подробное освещение таких трагедий в прессе.

«Надо срочно прекратить доводить информацию о каждом нападения в школе во всех подробностях до СМИ! Фото и видео с места трагедии, посты нападавшего в соцсетях и тд. Эта информация имеет вирусное распространение!! Третий случай за два дня тому лучшее доказательство!!» — написала она в своем Telegram-канале (пунктуация сохранена).Парламентарий считает, что огласка этих случаев способна повлиять на детей, которые сейчас находятся "на грани".

Согласен с ней и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что еще десять лет назад добивался запрета на освещение детских преступлений в прессе.

«Были изучены заключения специалистов, в которых говорилось о том, как не нужно подавать такую информацию. У нас делается все наоборот. Получается, подача информации многих провоцирует и является руководством к действию. Нам надо перестать делать из антигероев героев», — цитирует его "Говорит Москва". Сторонники этого мнения настаивают, что информация о нападениях должна быть только официальной: либо от ведомств, либо от правоохранительных органов.

Ищут и другие причины. Так, депутат Нина Останина предложила ограничить детям доступ к соцсетям. А в случае с нападением в Кодинске подозреваемая находилась в возбужденном состоянии, "по предварительной информации, из-за видеоигр", сообщили ТАСС в местном Минобре.

Как это постоянно бывает, вернулись и к теме охраны школ. Справедливороссы предлагают создать единую систему подготовки для охранников. Глава партии Сергей Миронов в беседе с РИА Новости заявил, что к этим сотрудникам должны быть жесткие требования:

«Возрастной порог 25–50 лет, наличие среднего профессионального образования, прохождение специального курса охранной подготовки с изучением детской и подростковой психологии, конфликтологии, алгоритмов действия в чрезвычайных ситуациях, оказания первой помощи, правовых основ применения силы и спецсредств».

Буллинг — главное зло

Впрочем, большинство экспертов сходится во мнении, что главная причина — в буллинге. К сожалению, проблема травли в школах по всей стране до сих пор не решена.

Во всех трех случаях причиной нападения могли стать именно конфликты, которые долго никто не решал. В Уфе об этом рассказал мэр, уточнив, что "девятиклассники обижали парня". Школьницу из Кодинска, по информации Kras Mash, буллили больше года: задирали и снимали это на видео. Ученица из Красноярска, по словам ее сверстников, также могла подвергаться травле.

В российской системе образования до сих пор не выстроены эффективные механизмы профилактики и предупреждения, заявила ТАСС декан факультета психологии НГПУ Ольга Андронникова.

«В таких условиях ребенок оказывается в ситуации постоянного давления и ищет способы справиться с происходящим. Увлечение деструктивным контентом или играми в этом случае может быть не причиной, а частью общей реакции на стресс и ощущение беспомощности», — считает педагог.Она убеждена, что сформировать безопасную среду для каждого школьника — это задача именно системы образования. Но к процессу обязательно должна быть подключена и семья несовершеннолетнего.

«Педагоги должны уметь распознавать признаки травли и быть готовыми вмешиваться. Родители — быть включенными в жизнь ребенка и понимать, что с ним происходит. Для учеников важно развивать коммуникативные навыки, жизнестойкость и умение обращаться за помощью. Только комплексная работа всех уровней системы — школы, семьи и специалистов сопровождения — позволяет снизить риски и создать действительно безопасную образовательную среду», — передает ее слова ТАСС. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем Telegram-канале подчеркнула, что одного и того же школьника зачастую буллят длительный период. И у учителей, и у родителей есть время, чтобы заметить это и принять меры.

«Иногда один разговор, одно участливое слово, одна протянутая рука может спасти жизнь. Чужих детей не бывает. А равнодушие — тоже форма насилия», — написала омбудсмен.

О проблеме говорят и в Госдуме. Еще в прошлом году первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев рассказывал, что в парламенте работают над системой анализа деструктивного поведения детей. Особую роль, по его мнению, нужно отводить школьному психологу.

«Это, конечно же, развитие психологических служб в школе, и школьный психолог сегодня — необходимость. Должна быть организована система диагностики после каждого случая деструктивного поведения. Потому что и небольшие стычки в школе могут приводить к тому, что кто-то может взять нож или огнестрельное оружие», — говорил Киселев ТАСС.Примерно тогда же свое мнение высказала фракция ЛДПР: депутаты разработали законопроект о штрафах за буллинг. Граждан предлагалось штрафовать на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей. Но в официальный закон этот документ на данный момент не превратился.

Да и не совсем понятно, как школьников, которые привыкли задирать сверстников и издеваться над ними, могут напугать штрафы. Платить их все равно придется не им. Ясно лишь одно — проблема с буллингом в школах пока не решена и становится все острее.