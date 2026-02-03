Хотел убить учителя. Что известно о нападении девятиклассника на уфимскую школу
Подросток, недавно переведенный в учебное заведение, выбрал для атаки день общегородской учебной тревоги
03 февраля 2026, 14:31, ИА Амител
В Уфе ученик девятого класса напал на гимназию № 16, ранив учителя из травматического пистолета. Инцидент произошел во время урока, когда во всех школах города по плану проходила учебная тревога, из-за чего многие сначала не поняли серьезности происходящего, сообщает Shot.
По данным источников, нападавший — девятиклассник по имени Вадим, недавно переведенный в эту школу. Подросток заранее выложил в соцсети фото с оружием, а для атаки выбрал день учебной тревоги.
Во время четвертого урока он произвел несколько выстрелов в учителя истории и трех одноклассников, а также взорвал петарду. После этого его задержали. Учеников младших и средних классов успели эвакуировать в подвал.
По предварительной информации, подросток конфликтовал с учителем истории и одноклассниками, не смог влиться в коллектив и в последние месяцы жаловался на перепады настроения. Оружие он приобрел в интернет-магазине.
На месте работают правоохранительные органы, возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности. Официально сообщается, что пострадавших нет, однако данные уточняются.
14:45:53 03-02-2026
Это же в Уфе, помнится, не так давно ученика связывали и пороли?..
16:20:11 03-02-2026
Ужесточайте статью за терроризм, невзирая на возраст, тогда другие подумают - строить из себя рэмбо или на пятой точке посидеть спокойно, распустили молодняк, никаких берегов не чуют!
17:09:59 03-02-2026
Гость (16:20:11 03-02-2026) Ужесточайте статью за терроризм, невзирая на возраст, тогда ... это поколение яжематери вырастили на какой- то теории, что нельзя говорить ребенку "нет" (на самом деле, просто не желая заниматься воспитанием). а теперь малолетние дебилы считают, что им можно все. согласна про терроризм. парочку таких посадить пожизненно и у других недопониманий с коллективами резко поубавится.
22:25:42 03-02-2026
Элен без ребят (17:09:59 03-02-2026) это поколение яжематери вырастили на какой- то теории, что н... Если бы учителя тоже был травмат и он этому тельцу в голову зарядил с перепугу, посадили бы?