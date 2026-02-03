НОВОСТИПроисшествия

Хотел убить учителя. Что известно о нападении девятиклассника на уфимскую школу

Подросток, недавно переведенный в учебное заведение, выбрал для атаки день общегородской учебной тревоги

03 февраля 2026, 14:31, ИА Амител

Подросток напал на уфимскую школу / Фото: Baza
Подросток напал на уфимскую школу / Фото: Baza

В Уфе ученик девятого класса напал на гимназию № 16, ранив учителя из травматического пистолета. Инцидент произошел во время урока, когда во всех школах города по плану проходила учебная тревога, из-за чего многие сначала не поняли серьезности происходящего, сообщает Shot.

По данным источников, нападавший — девятиклассник по имени Вадим, недавно переведенный в эту школу. Подросток заранее выложил в соцсети фото с оружием, а для атаки выбрал день учебной тревоги.

Во время четвертого урока он произвел несколько выстрелов в учителя истории и трех одноклассников, а также взорвал петарду. После этого его задержали. Учеников младших и средних классов успели эвакуировать в подвал.

По предварительной информации, подросток конфликтовал с учителем истории и одноклассниками, не смог влиться в коллектив и в последние месяцы жаловался на перепады настроения. Оружие он приобрел в интернет-магазине.

На месте работают правоохранительные органы, возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности. Официально сообщается, что пострадавших нет, однако данные уточняются.

Фото, сделанное до нападения на школу / Shot

Он специально выбрал день, когда в учебных заведениях должны были провести учебную тревогу
Комментарии 4

Гость

14:45:53 03-02-2026

Это же в Уфе, помнится, не так давно ученика связывали и пороли?..

Гость

16:20:11 03-02-2026

Ужесточайте статью за терроризм, невзирая на возраст, тогда другие подумают - строить из себя рэмбо или на пятой точке посидеть спокойно, распустили молодняк, никаких берегов не чуют!

Элен без ребят

17:09:59 03-02-2026

Гость (16:20:11 03-02-2026) Ужесточайте статью за терроризм, невзирая на возраст, тогда ... это поколение яжематери вырастили на какой- то теории, что нельзя говорить ребенку "нет" (на самом деле, просто не желая заниматься воспитанием). а теперь малолетние дебилы считают, что им можно все. согласна про терроризм. парочку таких посадить пожизненно и у других недопониманий с коллективами резко поубавится.

гость

22:25:42 03-02-2026

Элен без ребят (17:09:59 03-02-2026) это поколение яжематери вырастили на какой- то теории, что н... Если бы учителя тоже был травмат и он этому тельцу в голову зарядил с перепугу, посадили бы?

