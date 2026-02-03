Хотел убить учителя. Что известно о нападении девятиклассника на уфимскую школу

Подросток, недавно переведенный в учебное заведение, выбрал для атаки день общегородской учебной тревоги

Подросток напал на уфимскую школу / Фото: Baza

В Уфе ученик девятого класса напал на гимназию № 16, ранив учителя из травматического пистолета. Инцидент произошел во время урока, когда во всех школах города по плану проходила учебная тревога, из-за чего многие сначала не поняли серьезности происходящего, сообщает Shot.

По данным источников, нападавший — девятиклассник по имени Вадим, недавно переведенный в эту школу. Подросток заранее выложил в соцсети фото с оружием, а для атаки выбрал день учебной тревоги.

Во время четвертого урока он произвел несколько выстрелов в учителя истории и трех одноклассников, а также взорвал петарду. После этого его задержали. Учеников младших и средних классов успели эвакуировать в подвал.

По предварительной информации, подросток конфликтовал с учителем истории и одноклассниками, не смог влиться в коллектив и в последние месяцы жаловался на перепады настроения. Оружие он приобрел в интернет-магазине.

На месте работают правоохранительные органы, возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности. Официально сообщается, что пострадавших нет, однако данные уточняются.