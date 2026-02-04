Шестеро в больнице с ожогами. Подробности нападения девочки на школьников в Красноярске
04 февраля 2026, 17:24, ИА Амител
В Красноярске продолжается разбор обстоятельств нападения восьмиклассницы на школу № 153, в результате которого пострадали дети и учитель. По предварительным данным, инцидент произошел во время учебного дня и сопровождался пожаром в одном из кабинетов.
Как сообщает Shot, ученица восьмого класса ворвалась на уроки с молотком. Она разлила в классе бензин и подожгла его, после чего огонь перекинулся на учеников. У пострадавших диагностированы ожоги второй и третьей степени — спины, лица и ног, у некоторых полностью сгорели волосы и одежда.
По уточненным данным, всего в результате произошедшего пострадали не менее пяти человек. Один из школьников находится в тяжелом состоянии — у него около 50% ожогов поверхности тела. Двое других — в состоянии средней степени тяжести. Еще у двоих зафиксированы закрытые черепно-мозговые травмы, полученные, как утверждается, после удара молотком. Позднее сообщалось, что число пострадавших увеличилось до шести человек, среди них — учительница.
Очевидцы рассказали, что горящую тряпку в кабинет закинула сама школьница, после чего воспламенились первые парты. Почти сразу в коридорах раздались крики о помощи. На них отреагировала учительница математики, которая вышла из класса и увидела ученика с перевязанной головой. Спустя короткое время в школе сработала сирена пожарной сигнализации, а возгорание было ликвидировано.
Нападавшую задержали на месте. По информации Shot, при задержании девочка причинила себе травмы, после чего ее доставили в больницу. Сообщается, что угрозы ее жизни нет. Сейчас с подростком работают сотрудники правоохранительных органов и профильные службы.
Одноклассники девочки рассказали, что незадолго до происшествия она проводила в школьном чате опрос о том, "кого из учителей хотелось бы устранить". Также, по их словам, девочку часто дразнили из-за лишнего веса. Подруга школьницы утверждает, что она тяжело переживала из-за постоянных насмешек и оскорблений, из-за чего у нее не складывались отношения с большинством одноклассников. Другие ученики характеризовали ее как замкнутую и отмечали необычный стиль одежды.
Отдельное внимание привлекла система безопасности школы. По данным Shot, рамки металлодетектора в учебном заведении не работали. На охранном посту, как утверждают учащиеся, посменно дежурили две пенсионерки, которые пропускали всех без проверки школьных карт. По словам очевидцев, после поджога в классе девочка на выходе из здания начала бить одноклассников молотком.
Также выяснилось, что школа № 153 входила в образовательный комплекс "Покровский", который 24 декабря прошлого года заключил договор на охрану. Согласно опубликованной информации, стоимость контракта составила 14,715 млн рублей. В перечень услуг входили охрана объектов, а также обеспечение жизни и здоровья граждан.
В настоящее время школьница остается задержанной. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, в том числе действия охраны и администрации школы, а также причины, которые могли привести к нападению.
Ранее сообщалось, что девятиклассник пришел с оружием в школу в Уфе и открыл стрельбу. Он специально выбрал день, когда в учебных заведениях должны были провести учебную тревогу.
По факту происшествия республиканское СУСК возбудило уголовные дела по статьям о покушении на убийство и халатности. Сейчас ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также причины, побудившие школьника к противоправным действиям.
17:52:39 04-02-2026
Да с этими диточками никакая стая бездомных собак не идет ни в какое сравнение🧐
18:45:25 04-02-2026
все кто травит слабых - задуматься
19:10:10 04-02-2026
Почти одновременно несколько подобных преступлений как будто ими кто-то руководит.
19:59:09 04-02-2026
Додразнились насмешники, не подумав о том, что всякий долг платежом красен!
20:58:59 04-02-2026
Гость (19:59:09 04-02-2026) Додразнились насмешники, не подумав о том, что всякий долг п...
Не думаешь о том, что завтра всех жиробасов начнут гнобить разными способами? Сначала разъедаются до состояния порося, потом сетуют, что над ними смеются!
06:01:11 05-02-2026
Гость (19:59:09 04-02-2026) Додразнились насмешники, не подумав о том, что всякий долг п... При СССР тоже дразнили, но даже мыслей у учеников не было поджечь, пырнуть ножом, ударить молотком. Может с образованием и воспитанием что то не в порядке?
17:26:18 05-02-2026
Гость (19:59:09 04-02-2026) Додразнились насмешники, не подумав о том, что всякий долг п...
В своем уме? Дразнящийся срывается в моменте, а не готовит канистру и молоток. Даже если и приготовил то после поджога бы не стал бегать с молотком и стучать всем по башке. Кроме того, она проводила опрос по устранению учителей. Учителя тоже дразнили?
23:02:18 04-02-2026
Достали по ходу девчонку крепко однокашки. И снова хосется спросить родители АУ вы где , аы вообще занимаетесь детьми своими , вы с ними общаетесь дома, вы с ними ведете беседы . Учителя в школе Учат ! А вы должны воспитывать !
09:06:21 05-02-2026
"Почти сразу в коридорах раздались крики о помощи. На них отреагировала учительница математики, которая вышла из класса и увидела ученика с перевязанной головой."
- Какая-то замедленная реакция, дождаться, пока первую помощь окажут, и только потом пойти поинтересоваться криками. Думала, что расшалились дитятки, пошла урезонить.
14:17:04 05-02-2026
ВВП (06:01:11 05-02-2026) При СССР тоже дразнили, но даже мыслей у учеников не было по... дразнили, это точно. Даже учителя. Итог: анорексия, 30кг веса при росте 164см, больницы и РПП на всю жизнь.
Эта жиробасина, как вы выражаетесь, себя мучить не стала, подожгла мучителей