Шестеро в больнице с ожогами. Подробности нападения девочки на школьников в Красноярске

04 февраля 2026, 17:24, ИА Амител

Напавшая на одноклассников девочка / Фото: Shot

В Красноярске продолжается разбор обстоятельств нападения восьмиклассницы на школу № 153, в результате которого пострадали дети и учитель. По предварительным данным, инцидент произошел во время учебного дня и сопровождался пожаром в одном из кабинетов.

Как сообщает Shot, ученица восьмого класса ворвалась на уроки с молотком. Она разлила в классе бензин и подожгла его, после чего огонь перекинулся на учеников. У пострадавших диагностированы ожоги второй и третьей степени — спины, лица и ног, у некоторых полностью сгорели волосы и одежда.

По уточненным данным, всего в результате произошедшего пострадали не менее пяти человек. Один из школьников находится в тяжелом состоянии — у него около 50% ожогов поверхности тела. Двое других — в состоянии средней степени тяжести. Еще у двоих зафиксированы закрытые черепно-мозговые травмы, полученные, как утверждается, после удара молотком. Позднее сообщалось, что число пострадавших увеличилось до шести человек, среди них — учительница.

Очевидцы рассказали, что горящую тряпку в кабинет закинула сама школьница, после чего воспламенились первые парты. Почти сразу в коридорах раздались крики о помощи. На них отреагировала учительница математики, которая вышла из класса и увидела ученика с перевязанной головой. Спустя короткое время в школе сработала сирена пожарной сигнализации, а возгорание было ликвидировано.

Нападавшую задержали на месте. По информации Shot, при задержании девочка причинила себе травмы, после чего ее доставили в больницу. Сообщается, что угрозы ее жизни нет. Сейчас с подростком работают сотрудники правоохранительных органов и профильные службы.

Одноклассники девочки рассказали, что незадолго до происшествия она проводила в школьном чате опрос о том, "кого из учителей хотелось бы устранить". Также, по их словам, девочку часто дразнили из-за лишнего веса. Подруга школьницы утверждает, что она тяжело переживала из-за постоянных насмешек и оскорблений, из-за чего у нее не складывались отношения с большинством одноклассников. Другие ученики характеризовали ее как замкнутую и отмечали необычный стиль одежды.

Отдельное внимание привлекла система безопасности школы. По данным Shot, рамки металлодетектора в учебном заведении не работали. На охранном посту, как утверждают учащиеся, посменно дежурили две пенсионерки, которые пропускали всех без проверки школьных карт. По словам очевидцев, после поджога в классе девочка на выходе из здания начала бить одноклассников молотком.

Также выяснилось, что школа № 153 входила в образовательный комплекс "Покровский", который 24 декабря прошлого года заключил договор на охрану. Согласно опубликованной информации, стоимость контракта составила 14,715 млн рублей. В перечень услуг входили охрана объектов, а также обеспечение жизни и здоровья граждан.

В настоящее время школьница остается задержанной. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, в том числе действия охраны и администрации школы, а также причины, которые могли привести к нападению.

