Семиклассница напала с ножом на другую школьницу в Красноярском крае

В Красноярском крае в школе № 4 города Кодинска семиклассница ранила ножом другую ученицу. Инцидент произошел во время учебного дня, сообщили в Следственном комитете России по региону.

По данным следствия, сначала школьница вступила в конфликт с учителем и попыталась напасть на него с ножом, однако этому помешали одноклассники. Затем девочка ранила одну из учениц школы.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни и здоровью нет. Как уточнили в МВД России, девочку уже отпустили из медучреждения.

Нападавшая школьница была задержана. В настоящее время сотрудники полиции работают с ней и ее семьей, мотивы произошедшего устанавливаются.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дела. Следственные органы также намерены дать правовую оценку действиям сотрудников школы в части обеспечения безопасности образовательного учреждения.

Ранее сообщалось, что девятиклассник пришел с оружием в школу в Уфе и открыл стрельбу. Он специально выбрал день, когда в учебных заведениях должны были провести учебную тревогу.

По факту происшествия республиканское СУСК возбудило уголовные дела по статьям о покушении на убийство и халатности. Сейчас ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также причины, побудившие школьника к противоправным действиям.