Семиклассница напала с ножом на другую школьницу в Красноярском крае

Пострадавшую доставили в больницу

03 февраля 2026, 19:30, ИА Амител

Фото: МВД России

В Красноярском крае в школе № 4 города Кодинска семиклассница ранила ножом другую ученицу. Инцидент произошел во время учебного дня, сообщили в Следственном комитете России по региону.

По данным следствия, сначала школьница вступила в конфликт с учителем и попыталась напасть на него с ножом, однако этому помешали одноклассники. Затем девочка ранила одну из учениц школы.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни и здоровью нет. Как уточнили в МВД России, девочку уже отпустили из медучреждения.

Нападавшая школьница была задержана. В настоящее время сотрудники полиции работают с ней и ее семьей, мотивы произошедшего устанавливаются.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дела. Следственные органы также намерены дать правовую оценку действиям сотрудников школы в части обеспечения безопасности образовательного учреждения.

Ранее сообщалось, что девятиклассник пришел с оружием в школу в Уфе и открыл стрельбу. Он специально выбрал день, когда в учебных заведениях должны были провести учебную тревогу.

По факту происшествия республиканское СУСК возбудило уголовные дела по статьям о покушении на убийство и халатности. Сейчас ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также причины, побудившие школьника к противоправным действиям.

Автомат / Фото: Следком Башкирии / @sledcom02

Глава Башкирии: у напавшего на гимназию в Уфе девятиклассника был игрушечный автомат

Радий Хабиров подчеркнул, что такое "оружие" продается в детских магазинах, оно стреляет маленькими пластиковыми пулями
Комментарии 7

Гость

19:39:23 03-02-2026

Да этот беспредел кто-то остановит или нет! Восстанавливать нужно спецзоны для малолеток, как раньше было, ну сколько с ними можно нянчится-то!

Гость

20:46:20 03-02-2026

Гость (19:39:23 03-02-2026) Да этот беспредел кто-то остановит или нет! Восстанавливать ... Так можно всех пересажать.

гость

21:58:38 03-02-2026

Гость (20:46:20 03-02-2026) Так можно всех пересажать.... Почему то раньше то не пересадили,а сейчас пересажают,как то не логично или дети сейчас другие(а скорей всего родители)

гость

22:44:00 03-02-2026

Гость (20:46:20 03-02-2026) Так можно всех пересажать.... Ну кто на людей с ножиками кидается, почему бы и не закрыть лет на 5-10 в зависимости от последствий. Сейчас прокатит если, продолжит обязательно.

Гость

14:50:09 04-02-2026

Гость (20:46:20 03-02-2026) Так можно всех пересажать.... Можно не сажать. Дать кирку в зубы и пусть едет бам расширять. Другим борзым желающим помахать ножиком тоже будет наукой когда им обрисуют жизненную траекторию

Гость

08:45:06 04-02-2026

Драть розгами надо даже не детей, а тех психологов, которые блажат из каждого утюга про насилие, личное пространство и психологические травмы. Учеба уже насилем стала. Просто ужас!

Гость

14:52:01 04-02-2026

Гость (20:46:20 03-02-2026) Так можно всех пересажать.... Они промывают мозги мамкам чтобы они не мешали ребенку орать везде и всюду(так ребенок якобы проживает эмоцию),чтобы ни в чём отказа не знал. Потом вырастает вот это

