Семиклассница напала с ножом на другую школьницу в Красноярском крае
Пострадавшую доставили в больницу
03 февраля 2026, 19:30, ИА Амител
В Красноярском крае в школе № 4 города Кодинска семиклассница ранила ножом другую ученицу. Инцидент произошел во время учебного дня, сообщили в Следственном комитете России по региону.
По данным следствия, сначала школьница вступила в конфликт с учителем и попыталась напасть на него с ножом, однако этому помешали одноклассники. Затем девочка ранила одну из учениц школы.
Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни и здоровью нет. Как уточнили в МВД России, девочку уже отпустили из медучреждения.
Нападавшая школьница была задержана. В настоящее время сотрудники полиции работают с ней и ее семьей, мотивы произошедшего устанавливаются.
По факту случившегося возбуждены два уголовных дела. Следственные органы также намерены дать правовую оценку действиям сотрудников школы в части обеспечения безопасности образовательного учреждения.
Ранее сообщалось, что девятиклассник пришел с оружием в школу в Уфе и открыл стрельбу. Он специально выбрал день, когда в учебных заведениях должны были провести учебную тревогу.
По факту происшествия республиканское СУСК возбудило уголовные дела по статьям о покушении на убийство и халатности. Сейчас ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также причины, побудившие школьника к противоправным действиям.
19:39:23 03-02-2026
Да этот беспредел кто-то остановит или нет! Восстанавливать нужно спецзоны для малолеток, как раньше было, ну сколько с ними можно нянчится-то!
20:46:20 03-02-2026
Гость (19:39:23 03-02-2026) Да этот беспредел кто-то остановит или нет! Восстанавливать ... Так можно всех пересажать.
21:58:38 03-02-2026
Гость (20:46:20 03-02-2026) Так можно всех пересажать.... Почему то раньше то не пересадили,а сейчас пересажают,как то не логично или дети сейчас другие(а скорей всего родители)
22:44:00 03-02-2026
Гость (20:46:20 03-02-2026) Так можно всех пересажать.... Ну кто на людей с ножиками кидается, почему бы и не закрыть лет на 5-10 в зависимости от последствий. Сейчас прокатит если, продолжит обязательно.
14:50:09 04-02-2026
Гость (20:46:20 03-02-2026) Так можно всех пересажать.... Можно не сажать. Дать кирку в зубы и пусть едет бам расширять. Другим борзым желающим помахать ножиком тоже будет наукой когда им обрисуют жизненную траекторию
08:45:06 04-02-2026
Драть розгами надо даже не детей, а тех психологов, которые блажат из каждого утюга про насилие, личное пространство и психологические травмы. Учеба уже насилем стала. Просто ужас!
14:52:01 04-02-2026
Гость (20:46:20 03-02-2026) Так можно всех пересажать.... Они промывают мозги мамкам чтобы они не мешали ребенку орать везде и всюду(так ребенок якобы проживает эмоцию),чтобы ни в чём отказа не знал. Потом вырастает вот это