Ректор АГМУ рассказала, почему осенью даже у здоровых людей ухудшается настроение

Профессор подтвердила, что ряд "расстройств более выражены и проявляются поздней осенью"

11 октября 2023, 09:45, ИА Амител

Что такого происходит осенью, отчего даже у здоровых людей ухудшается настроение, в "Переговорке" на amic.ru рассказала Ирина Шереметьева – профессор, завкафедрой психиатрии, медицинской психологии и наркологии, ректор АГМУ.

Профессор подтвердила, что ряд "расстройств более выражены и проявляются поздней осенью". Но при этом отметила, что такая сезонность характерна не только для психических расстройств, но и для многих других болезней, среди которых сосудистые патологии, иммунные, аллергии и прочие.



А ответ на вопрос "почему" – смотрите в видеоролике выше.

О чем с профессором говорили еще?

– Правда ли, что Алтайский край среди лидеров по числу психических нездоровых людей. И почему?

– Какими расстройствами чаще всего страдают наши земляки?

– Какое поведение может стать сигналом, что человек находится в тяжелом депрессивном состоянии?

– Когда зависимость от телефона может стать психическим расстройством и вообще почему это разрушает психику?

– А также о том, какие еще виды психических заболеваний появились в современности?



Полную версию "Переговорки" смотрите на портале amic.ru 12 октября.