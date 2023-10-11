НОВОСТИПереговорка

Ректор АГМУ рассказала, почему осенью даже у здоровых людей ухудшается настроение

Профессор подтвердила, что ряд "расстройств более выражены и проявляются поздней осенью"

11 октября 2023, 09:45, ИА Амител

Что такого происходит осенью, отчего даже у здоровых людей ухудшается настроение, в "Переговорке" на amic.ru рассказала Ирина Шереметьева – профессор, завкафедрой психиатрии, медицинской психологии и наркологии, ректор АГМУ.

Профессор подтвердила, что ряд "расстройств более выражены и проявляются поздней осенью". Но при этом отметила, что такая сезонность характерна не только для психических расстройств, но и для многих других болезней, среди которых сосудистые патологии, иммунные, аллергии и прочие.

А ответ на вопрос "почему" – смотрите в видеоролике выше.

О чем с профессором говорили еще? 

– Правда ли, что Алтайский край среди лидеров по числу психических нездоровых людей. И почему?
– Какими расстройствами чаще всего страдают наши земляки?
– Какое поведение может стать сигналом, что человек находится в тяжелом депрессивном состоянии?
– Когда зависимость от телефона может стать психическим расстройством и вообще почему это разрушает психику?
– А также о том, какие еще виды психических заболеваний появились в современности?

Полную версию "Переговорки" смотрите на портале amic.ru 12 октября.

Фото: pexels.com

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НОВОСТИЗдоровье

Комментарии 1

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Гость

09:53:06 11-10-2023

Включили отопление, получу квитанцию - какое настроение?

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