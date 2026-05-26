Рособрнадзор утвердил сроки проведения ВПР в 2027 году

Всероссийские проверочные работы пройдут с 19 апреля по 21 мая в 4–8-х и 10-х классах

26 мая 2026, 07:40, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Рособрнадзор утвердил сроки проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах России на 2026/27 учебный год, сообщает РИА Новости.

В документе указано, что ВПР пройдут в период с 19 апреля по 21 мая 2027 года. К участию привлекаются учащиеся 4–8-х и 10-х классов. Для каждого класса установлены свои сроки в рамках указанного периода.

Продолжительность каждой проверочной работы составит один или два урока — то есть 45 или 90 минут в зависимости от сложности предмета и класса. Конкретные даты проведения ВПР по отдельным предметам и для параллелей будут дополнительно определены образовательными организациями в пределах утвержденного интервала.