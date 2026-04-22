В качестве альтернативы предлагаются простые срезы знаний после каникул

22 апреля 2026, 16:47, ИА Амител

Школа, ВПР / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов предложил Министерству просвещения пересмотреть эффективность всероссийских проверочных работ (ВПР) и в случае их низкой результативности рассмотреть возможность отмены, пишет Life.ru.

Чернышов отметил, что, несмотря на официальные указания из Министерства просвещения и Рособрнадзора о том, что результаты ВПР не должны влиять на итоговые оценки, на практике это правило часто игнорируется.

«Если ВПР не оказывают реального влияния на образовательный процесс, их следует упразднить. Школа должна стать местом, где дети получают знания и развиваются, а не подвергаются постоянному стрессу из-за проверочных работ», — считает парламентарий.

Чернышов также подчеркнул, что текущий формат ВПР создает психологическое напряжение как у учителей и директоров, так и у детей и их родителей. Он призвал к пересмотру текущей системы и возврату к более традиционным формам проверки знаний, которые не будут вызывать такого стресса.

