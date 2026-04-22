В Госдуме предложили отказаться от всероссийских проверочных работ в школах
В качестве альтернативы предлагаются простые срезы знаний после каникул
22 апреля 2026, 16:47, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов предложил Министерству просвещения пересмотреть эффективность всероссийских проверочных работ (ВПР) и в случае их низкой результативности рассмотреть возможность отмены, пишет Life.ru.
Чернышов отметил, что, несмотря на официальные указания из Министерства просвещения и Рособрнадзора о том, что результаты ВПР не должны влиять на итоговые оценки, на практике это правило часто игнорируется.
«Если ВПР не оказывают реального влияния на образовательный процесс, их следует упразднить. Школа должна стать местом, где дети получают знания и развиваются, а не подвергаются постоянному стрессу из-за проверочных работ», — считает парламентарий.
Чернышов также подчеркнул, что текущий формат ВПР создает психологическое напряжение как у учителей и директоров, так и у детей и их родителей. Он призвал к пересмотру текущей системы и возврату к более традиционным формам проверки знаний, которые не будут вызывать такого стресса.
Ранее amic.ru писал, что стоимость подготовки к ЕГЭ по одному предмету достигла 450 тысяч рублей.
16:51:40 22-04-2026
А вот это хорошее предложение
17:02:32 22-04-2026
Гость (16:51:40 22-04-2026) А вот это хорошее предложение... С одной стороны хорошо. С другой - где дети наберутся опыта сдачи контрольных и экзаменов? Как известно, чем больше сдаешь, тем психологически и тактически лучше подготовлен к испытаниям в колледже , университете.
17:50:41 22-04-2026
Гость (17:02:32 22-04-2026) С одной стороны хорошо. С другой - где дети наберутся опыта ...
Если вы забыли, то школьники каждую четверть пишут контрольные, а в старших классах даже сдают некоторые экзамены. И как-то нам всем, кто старше 30, отсутствие ВПР никак не помешало потом сдавать экзамены
20:32:54 22-04-2026
Гость (17:02:32 22-04-2026) С одной стороны хорошо. С другой - где дети наберутся опыта ... Всмысле "где наберутся опыта"
Набираются опытом во время учебного года, а не во время проверки этих знаний, пусть рассматривают оценки итоговые, а не результат впр, я могу затупить на впр из за стресса, почему это должно влиять на реальную оценку
17:14:10 22-04-2026
просто впр два предмета (кроме обязательных) должны быть не по лотерее, а по выбору учащегося. Так же как экзамены в советской школе после учебного года были.
18:38:42 22-04-2026
А почему срез знаний предлагается после каникул то? Может в конце четверти? За каникулы они что то могут забыть или отдыхать не буду, а будут готовится.
19:08:31 22-04-2026
ВПР - это проверка рациональности разработанных неизвестно кем программ. К школе никакого отношения не имеет. Пусть бездельницы из рособра приезжают, проводят и проверяют!
20:17:40 22-04-2026
ВПР нужны. В советское время были недельные проверочные работы, контрольные по новым темам, контрольные за четверть, годовая контрольная. Это только за год. Оценка за год складывалась из четвертных оценок. Всероссийские проверочные работы на самом деде показывают уровень преподавания, усвоения учащимися разных школ разных регионов. Это как ЕГЭ только не для выпускников. Очень хорошо показывает уровень преподавания учителем предмета, уровень школы, так что ВПР нужны.
10:33:28 23-04-2026
гость (20:17:40 22-04-2026) ВПР нужны. В советское время были недельные проверочные рабо... Получается ВПР созданы чтобы оценить уровень преподавания и подготовки учителей! А как же дети? Их уровень стресса кто проверяет?
12:02:08 23-04-2026
Гость (10:33:28 23-04-2026) Получается ВПР созданы чтобы оценить уровень преподавания и ... ой да перестаньте трястись о своих детях. Экзамены - не тот случай, когда нужно переживать за них. Кто хорошо учится, тот не боится проверочных работ.
18:50:50 28-04-2026
гость (20:17:40 22-04-2026) ВПР нужны. В советское время были недельные проверочные рабо... Впр это не проверка знаний,а вынос мозга для всех участников,кроме тех,кто их придумывает!!!!!
23:39:57 22-04-2026
как это? они нужны вообще-то!! очень нужны
04:00:25 23-04-2026
Гость (23:39:57 22-04-2026) как это? они нужны вообще-то!! очень нужны... да вот, комментируют пенсионеры советские, которые ни ЕГЭ, ни ВПР никогда не сдавали, и рассуждают о ненужности ЕГЭ и ВПР. Нужны и ВПР, и ЕГЭ.
Экзамены нужны, чтобы дети не расслаблялись и учились хорошо, чтобы привыкли к ним и не падали в обморок от волнения на ЕГЭ.
04:34:28 23-04-2026
Гость (23:39:57 22-04-2026) как это? они нужны вообще-то!! очень нужны...
Кому нужны? Полувменяемым жителям Гадюкино? С плохим образованием и дурной наследственностью?