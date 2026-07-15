От квадроберов до диносьютов. Кто они такие и почему дети хотят быть животными
Среди юных пользователей интернета появился новый тренд
15 июля 2026, 15:40, ИА Амител
У детей появилась мода наряжаться в костюмы не только зверей, но и динозавров. Причем подростки не просто носят необычные наряды, но и копируют поведение неразумных существ, рассказали в соцсетях.
Квадробинг и диносьютинг — это современные молодежные субкультуры, которые являются ответвлениями более широкого международного движения фурри (от англ. furry — пушистый).
Фурри (от английского furry — пушистый, покрытый мехом) — это субкультура, объединяющая людей, которые интересуются антропоморфными животными. Так называют персонажей (из мультфильмов, комиксов, аниме, видеоигр), сочетающих черты зверей и человека: у них есть лапы, шерсть, уши, хвост, но при этом они ходят на двух ногах, разговаривают, носят одежду, обладают интеллектом, эмоциями и даже гендерными характеристиками. Классические примеры — Микки Маус, Багз Банни, Симба из "Короля Льва".
Как это началось?
Оба явления выросли из глобальной фурри-культуры, зародившейся на Западе еще в 1980-х годах вокруг любителей антропоморфных персонажей из мультфильмов и комиксов. В Россию эта эстетика пришла давно, но именно в последние пару лет она оформилась в массовые уличные тренды благодаря TikTok и другим социальным сетям. Если классические фурри долгое время существовали преимущественно в интернете, то квадроберы вынесли эту игру на улицы и в парки. Диносьюты же стали эволюцией тренда: когда образы домашних животных приелись, подростки переключились на более сложных и визуально уникальных мифических существ.
Квадроберы — это подростки, которые имитируют повадки реальных млекопитающих (чаще всего кошек, собак или лисиц). Само название происходит от латинского quattuor (четыре) и английского aerobics. Они передвигаются на четвереньках, используют маски животных (громметы) и накладные хвосты, а также стараются копировать их пластику.
Диносьюты — новое направление, которое приходит на смену квадробингу. Это представители течения "скали" (от англ. scaly — чешуйчатый), ориентированного на рептилий, драконов и динозавров. Подростки надевают сложные костюмы тираннозавров, велоцирапторов или спинозавров с объемными масками, подвижными челюстями и имитацией чешуи.
Почему дети ведут себя как животные и динозавры?
Как пишет pravda.ru, психологи и исследователи молодежных движений выделяют несколько причин такого поведения:
- Поиск идентичности и социализация. Подростковый возраст — время активного поиска своего "Я". Принадлежность к яркой субкультуре дает ребенку чувство общности, возможность найти "свою стаю" и безопасно экспериментировать с ролями. Как отмечает психолог Надежда Осипова, принадлежность к группе помогает справиться с чувством одиночества в условиях избытка информации.
- Эскапизм (уход от реальности). Перевоплощение позволяет дистанцироваться от повседневных проблем, школьных нагрузок и родительского контроля. Образ животного или динозавра легализует подростковую меланхолию и чувство непонятости, давая выход эмоциям через игровую форму.
- Визуальная уникальность. В эпоху социальных сетей детям важно выделяться. Образ кошки уже стал массовым, поэтому для привлечения внимания требуются более сложные формы. Динозавр с механическими элементами маски и подвижной челюстью гарантированно собирает больше просмотров и лайков, чем обычная маска зверя.
- Потребность в движении. Квадробинг требует физической активности — бега на четырех конечностях, прыжков. Для детей это способ выплеснуть энергию, превратив обычную прогулку в ролевую игру.
- Эстетика и творчество. Создание костюмов (особенно у диносьютов) — это сложный технический процесс. Подростки сами мастерят маски, клеят чешую, продумывают механику движений, что развивает их творческие навыки.
Специалисты подчеркивают, что для большинства подростков это временный этап взросления. По мере формирования стабильных жизненных ценностей интерес к внешним атрибутам группы обычно угасает. Сами по себе эти течения носят мирный характер; агрессивное поведение чаще встречается в других, более радикальных кругах и не является нормой для данных субкультур.
15:51:45 15-07-2026
Раньше значки носили, галстуки, макулатуру собирали, металлолом, пожилым помогали. Какие то "неправильные" подростки были. А вот зато сейчас....))
16:07:01 15-07-2026
Какой кошмар.
Я в детских театрах даже видел взрослых, переодетых в животных.
А самые извращенцы вообще в Деда Мороза переодеваются.
Запретить!!!
16:38:01 15-07-2026
не покупайте детям эти костюмы, вот и не будут они их носить. Субкультура сразу и закончится
16:38:37 15-07-2026
в СССР все поголовно наряжались в животных дети, и что?!
17:16:21 15-07-2026
Гость (16:38:37 15-07-2026) в СССР все поголовно наряжались в животных дети, и что?!... Точно! Хорошо быть кошкой, хорошо собакой! Захотел пописал, захотел покакал!
18:17:03 15-07-2026
Гость (16:38:37 15-07-2026) в СССР все поголовно наряжались в животных дети, и что?!... Это было раз в году...
А эти живут как животные!...
21:44:55 15-07-2026
Гость (16:38:37 15-07-2026) в СССР все поголовно наряжались в животных дети, и что?!...
ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ??? Сначала они одевались в зверей на утренниках, а потом ОНИ РАЗВАЛИЛИ СССР!!! Вот к чему приводит подобное! Вы что, хотите это повторить?!!!1
18:05:24 15-07-2026
Да, сознательное манипулирование общественным сознанием и создание новых трендов — это основа пиара. С помощью грамотной психологической кампании можно сделать модным и желанным абсолютно любой предмет гардероба, включая рваные джинсы.
Ричард: Мистер Бернейс, я всё ещё сомневаюсь. Мы заставили женщин курить, назвав сигареты «факелами свободы». Мы сделали зелёный цвет трендом, изменив моду ради одной табачной компании. Но скажите мне честно: неужели можно заставить людей добровольно носить рваную, грязную или испорченную одежду?
Эдвард: Ричард, вы мыслите рациональными категориями, а массы всегда руководствуются бессознательными импульсами. Разумный человек спросит: «Зачем мне платить за рваные джинсы?». Но наша задача сделать так, чтобы человек перестал думать логически и начал испытывать эмоциональную потребность.
Ричард: И как же мы вызовем эту потребность?
Эдвард: Через те же механизмы, что и всегда: создание новых лидеров мнений и символический подтекст. Люди не покупают сам товар — они покупают то, что он символизирует.
Ричард: Что же могут символизировать рваные джинсы?
Эдвард: Бунтарство. Независимость от мнения родителей и элиты. Молодежь всегда хочет отличаться, протестовать против системы. Мы не будем говорить им: «Носите рваное». Мы сделаем так, чтобы рваные джинсы стали униформой свободных, творческих и смелых людей.
Ричард: Но как мы начнем этот процесс?
Эдвард: Мы будем действовать через лидеров мнений. Мы найдем музыкантов, голливудских актеров и художников — людей, которым подражают миллионы. Как только они появятся на обложках журналов и на концертах в рваных джинсах, это станет признаком принадлежности к особой, крутой субкультуре.
Ричард: Постепенно это войдет в норму?
Эдвард: Именно. Мы создадим общественное мнение, где аккуратные и чистые вещи будут казаться скучными, консервативными и «правильными» только для старшего поколения. А рваные джинсы станут выражением индивидуальности. Это ваш первый урок,
Ричард: если общество сопротивляется продукту, нужно изменить не продукт, а отношение общества к нему. Управляйте символами, и массы пойдут за вами.
22:14:13 15-07-2026
Гость (18:05:24 15-07-2026) Да, сознательное манипулирование общественным сознанием и со...
Что сказать-то хотел?
21:46:19 15-07-2026
Куча взрослых людей одевается казаками, и что-то никто не считает это проблемой.