Среди юных пользователей интернета появился новый тренд

15 июля 2026, 15:40, ИА Амител

Квадроберы и диносьюты / Фото: соцсети

У детей появилась мода наряжаться в костюмы не только зверей, но и динозавров. Причем подростки не просто носят необычные наряды, но и копируют поведение неразумных существ, рассказали в соцсетях.

Квадробинг и диносьютинг — это современные молодежные субкультуры, которые являются ответвлениями более широкого международного движения фурри (от англ. furry — пушистый).

Фурри (от английского furry — пушистый, покрытый мехом) — это субкультура, объединяющая людей, которые интересуются антропоморфными животными. Так называют персонажей (из мультфильмов, комиксов, аниме, видеоигр), сочетающих черты зверей и человека: у них есть лапы, шерсть, уши, хвост, но при этом они ходят на двух ногах, разговаривают, носят одежду, обладают интеллектом, эмоциями и даже гендерными характеристиками. Классические примеры — Микки Маус, Багз Банни, Симба из "Короля Льва".

Как это началось?

Оба явления выросли из глобальной фурри-культуры, зародившейся на Западе еще в 1980-х годах вокруг любителей антропоморфных персонажей из мультфильмов и комиксов. В Россию эта эстетика пришла давно, но именно в последние пару лет она оформилась в массовые уличные тренды благодаря TikTok и другим социальным сетям. Если классические фурри долгое время существовали преимущественно в интернете, то квадроберы вынесли эту игру на улицы и в парки. Диносьюты же стали эволюцией тренда: когда образы домашних животных приелись, подростки переключились на более сложных и визуально уникальных мифических существ.

Квадроберы — это подростки, которые имитируют повадки реальных млекопитающих (чаще всего кошек, собак или лисиц). Само название происходит от латинского quattuor (четыре) и английского aerobics. Они передвигаются на четвереньках, используют маски животных (громметы) и накладные хвосты, а также стараются копировать их пластику.

Диносьюты — новое направление, которое приходит на смену квадробингу. Это представители течения "скали" (от англ. scaly — чешуйчатый), ориентированного на рептилий, драконов и динозавров. Подростки надевают сложные костюмы тираннозавров, велоцирапторов или спинозавров с объемными масками, подвижными челюстями и имитацией чешуи.

Почему дети ведут себя как животные и динозавры?

Как пишет pravda.ru, психологи и исследователи молодежных движений выделяют несколько причин такого поведения:

Поиск идентичности и социализация. Подростковый возраст — время активного поиска своего "Я". Принадлежность к яркой субкультуре дает ребенку чувство общности, возможность найти "свою стаю" и безопасно экспериментировать с ролями. Как отмечает психолог Надежда Осипова, принадлежность к группе помогает справиться с чувством одиночества в условиях избытка информации. Эскапизм (уход от реальности). Перевоплощение позволяет дистанцироваться от повседневных проблем, школьных нагрузок и родительского контроля. Образ животного или динозавра легализует подростковую меланхолию и чувство непонятости, давая выход эмоциям через игровую форму. Визуальная уникальность. В эпоху социальных сетей детям важно выделяться. Образ кошки уже стал массовым, поэтому для привлечения внимания требуются более сложные формы. Динозавр с механическими элементами маски и подвижной челюстью гарантированно собирает больше просмотров и лайков, чем обычная маска зверя. Потребность в движении. Квадробинг требует физической активности — бега на четырех конечностях, прыжков. Для детей это способ выплеснуть энергию, превратив обычную прогулку в ролевую игру. Эстетика и творчество. Создание костюмов (особенно у диносьютов) — это сложный технический процесс. Подростки сами мастерят маски, клеят чешую, продумывают механику движений, что развивает их творческие навыки.

Специалисты подчеркивают, что для большинства подростков это временный этап взросления. По мере формирования стабильных жизненных ценностей интерес к внешним атрибутам группы обычно угасает. Сами по себе эти течения носят мирный характер; агрессивное поведение чаще встречается в других, более радикальных кругах и не является нормой для данных субкультур.