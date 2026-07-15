НОВОСТИОбщество

Барнаулец отправился в путешествие из Сибири в Дубай на машине

Ему предстоит преодолеть тысячи километров

15 июля 2026, 15:52, ИА Амител

Путешественник из Барнаула / Фото: скриншот видео
Путешественник из Барнаула / Фото: скриншот видео

Барнаулец отправился в путешествие из Сибири в Дубай на ВАЗ-2104, о чем рассказал на своих страницах в соцсетях. 

Михаил Емельяненко решил осуществить свою мечту и поехал на вишневой "четверке" из Барнаула в Дубай. 14 июля он начал свой путь от площади Советов. Люди активно поддерживают Михаила в соцсетях и желают ему удачи.

Перед началом путешествия барнаулец подготовил свой автомобиль к долгой дороге.

«Очередной день подготовки к поездке в Дубай: я уже успел получить международное водительское удостоверение и загранпаспорт, а заправиться — нет», — шутливо заметил в одном из своих постов Михаил.

Путь в Дубай лежит через несколько стран — это тысячи километров за рулем. Расстояние от Барнаула до крупнейшего города ОАЭ по прямой воздушной линии — 3920 км, по автомобильной дороге — примерно 6700–7570 км в зависимости от выбранного маршрута.

Барнаул Туризм
       

Комментарии 29

Avatar Picture
Мусик

15:56:38 15-07-2026

да, таких самобеглых колясок там нет.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

19:39:22 15-07-2026

Мусик (15:56:38 15-07-2026) да, таких самобеглых колясок там нет.... зато в Греции все есть

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
междугородное©

16:05:13 15-07-2026

хоть бы из Барнаула выехал,путешественник.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ева

16:05:47 15-07-2026

Видела его , удачи !

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:18 15-07-2026

Ева (16:05:47 15-07-2026) Видела его , удачи ! ... Ну а че не подсела, вместе бы поехали с бездельником

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
дорога длинная..

16:08:26 15-07-2026

первый штраф за селфи.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:26 15-07-2026

Откуда у него столько денег на эту поездку!?
Поедет через Талибан - пусть спросит зачем они статуи Будд взорвали.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:51:07 15-07-2026

Гость (16:08:26 15-07-2026) Откуда у него столько денег на эту поездку!?Поедет через... Да там по дороге много у кого чего спросить по хорошему надо бы!...

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

21:41:46 15-07-2026

Гость (16:08:26 15-07-2026) Откуда у него столько денег на эту поездку!?Поедет через... Не. Он там не поедет. Объедет через Грузию-Турцию. Через талибов только в Иран. А оно надо?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:31 15-07-2026

Видать достали сильно и жена и тёща.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:36:02 15-07-2026

Гость (16:08:31 15-07-2026) Видать достали сильно и жена и тёща.... по себе не суди.

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

16:32:11 15-07-2026

Что же вы так убиваетесь! Вы же так никогда не убьётесь!!!

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

16:39:27 15-07-2026

Из Влада гоняли авто так аж три раза в месяц успевали и расстояние такое же... Туда на поезде назад на авто...

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:42:35 15-07-2026

Дальше НСК не уедет

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:53:44 15-07-2026

За бензином поехал?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:22:24 15-07-2026

Какие все добрые!!!

Михаилу удачи!

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
так точно.

18:33:49 15-07-2026

конечно добрые.
через пару недель начнётся.
или соберите деньги на выкуп или соберите на лечение-попал в аварию/укусил малярийный комар.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий

18:38:34 15-07-2026

Каким то странным маршрутом через новый мост он поехал

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
хождение за три моря.

19:19:06 15-07-2026

Дмитрий (18:38:34 15-07-2026) Каким то странным маршрутом через новый мост он поехал... южным маршрутом через Китай..

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

20:46:58 15-07-2026

хождение за три моря. (19:19:06 15-07-2026) южным маршрутом через Китай.. ... Ну и как он Иран преодолеет?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

19:42:18 15-07-2026

Дмитрий (18:38:34 15-07-2026) Каким то странным маршрутом через новый мост он поехал... Правильным. На Новосиб- Омск- Челябинск и далее на запад. Волгу пересечет и на юг- Грузия- Турция и тд. Кто сейчас через Иран Сунется?

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

21:27:21 15-07-2026

Мусик (19:42:18 15-07-2026) Правильным. На Новосиб- Омск- Челябинск и далее на запад. Во... Абсолютно верно. Именно такой маршрут нарисован у него на машине.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:10:38 15-07-2026

Мусик (19:42:18 15-07-2026) Правильным. На Новосиб- Омск- Челябинск и далее на запад. Во... Так а из Турции куда?

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

00:30:59 16-07-2026

Гость (22:10:38 15-07-2026) Так а из Турции куда?... Ирак- Саудовская Аравия- Эмираты

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:05:40 15-07-2026

Поехал клоун народ смешить. И так в психическом здоровье жителей АК сомневаются. А тут еще такой Ломоносов. Чего не пешком-то?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:24:34 15-07-2026

Через Казахстан ближе. и горючка дешевле.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

00:33:26 16-07-2026

Гость (22:24:34 15-07-2026) Через Казахстан ближе. и горючка дешевле.... С Казахстана куда? Узбекистан-Туркмения Иран? Морем в Азербайджан- Иран? Азербайджан-Грузия-Турция.... зачем лишние границы?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

00:32:31 16-07-2026

Бармалеи его в плен возьмут, а лохи деньги собирать будут.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

06:20:32 16-07-2026

Его на этом драндулете туда не пустят!

  -15 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров