Барнаулец отправился в путешествие из Сибири в Дубай на машине

Ему предстоит преодолеть тысячи километров

15 июля 2026, 15:52, ИА Амител

Путешественник из Барнаула / Фото: скриншот видео

Барнаулец отправился в путешествие из Сибири в Дубай на ВАЗ-2104, о чем рассказал на своих страницах в соцсетях.

Михаил Емельяненко решил осуществить свою мечту и поехал на вишневой "четверке" из Барнаула в Дубай. 14 июля он начал свой путь от площади Советов. Люди активно поддерживают Михаила в соцсетях и желают ему удачи.

Перед началом путешествия барнаулец подготовил свой автомобиль к долгой дороге.

«Очередной день подготовки к поездке в Дубай: я уже успел получить международное водительское удостоверение и загранпаспорт, а заправиться — нет», — шутливо заметил в одном из своих постов Михаил.

Путь в Дубай лежит через несколько стран — это тысячи километров за рулем. Расстояние от Барнаула до крупнейшего города ОАЭ по прямой воздушной линии — 3920 км, по автомобильной дороге — примерно 6700–7570 км в зависимости от выбранного маршрута.