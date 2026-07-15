Барнаулец отправился в путешествие из Сибири в Дубай на машине
Ему предстоит преодолеть тысячи километров
15 июля 2026, 15:52, ИА Амител
Барнаулец отправился в путешествие из Сибири в Дубай на ВАЗ-2104, о чем рассказал на своих страницах в соцсетях.
Михаил Емельяненко решил осуществить свою мечту и поехал на вишневой "четверке" из Барнаула в Дубай. 14 июля он начал свой путь от площади Советов. Люди активно поддерживают Михаила в соцсетях и желают ему удачи.
Перед началом путешествия барнаулец подготовил свой автомобиль к долгой дороге.
«Очередной день подготовки к поездке в Дубай: я уже успел получить международное водительское удостоверение и загранпаспорт, а заправиться — нет», — шутливо заметил в одном из своих постов Михаил.
Путь в Дубай лежит через несколько стран — это тысячи километров за рулем. Расстояние от Барнаула до крупнейшего города ОАЭ по прямой воздушной линии — 3920 км, по автомобильной дороге — примерно 6700–7570 км в зависимости от выбранного маршрута.
15:56:38 15-07-2026
да, таких самобеглых колясок там нет.
19:39:22 15-07-2026
Мусик (15:56:38 15-07-2026) да, таких самобеглых колясок там нет.... зато в Греции все есть
16:05:13 15-07-2026
хоть бы из Барнаула выехал,путешественник.
16:05:47 15-07-2026
Видела его , удачи !
16:45:18 15-07-2026
Ева (16:05:47 15-07-2026) Видела его , удачи ! ... Ну а че не подсела, вместе бы поехали с бездельником
16:08:26 15-07-2026
первый штраф за селфи.
16:08:26 15-07-2026
Откуда у него столько денег на эту поездку!?
Поедет через Талибан - пусть спросит зачем они статуи Будд взорвали.
17:51:07 15-07-2026
Гость (16:08:26 15-07-2026) Откуда у него столько денег на эту поездку!?Поедет через... Да там по дороге много у кого чего спросить по хорошему надо бы!...
21:41:46 15-07-2026
Гость (16:08:26 15-07-2026) Откуда у него столько денег на эту поездку!?Поедет через... Не. Он там не поедет. Объедет через Грузию-Турцию. Через талибов только в Иран. А оно надо?
16:08:31 15-07-2026
Видать достали сильно и жена и тёща.
16:36:02 15-07-2026
Гость (16:08:31 15-07-2026) Видать достали сильно и жена и тёща.... по себе не суди.
16:32:11 15-07-2026
Что же вы так убиваетесь! Вы же так никогда не убьётесь!!!
16:39:27 15-07-2026
Из Влада гоняли авто так аж три раза в месяц успевали и расстояние такое же... Туда на поезде назад на авто...
16:42:35 15-07-2026
Дальше НСК не уедет
16:53:44 15-07-2026
За бензином поехал?
17:22:24 15-07-2026
Какие все добрые!!!
Михаилу удачи!
18:33:49 15-07-2026
конечно добрые.
через пару недель начнётся.
или соберите деньги на выкуп или соберите на лечение-попал в аварию/укусил малярийный комар.
18:38:34 15-07-2026
Каким то странным маршрутом через новый мост он поехал
19:19:06 15-07-2026
Дмитрий (18:38:34 15-07-2026) Каким то странным маршрутом через новый мост он поехал... южным маршрутом через Китай..
20:46:58 15-07-2026
хождение за три моря. (19:19:06 15-07-2026) южным маршрутом через Китай.. ... Ну и как он Иран преодолеет?
19:42:18 15-07-2026
Дмитрий (18:38:34 15-07-2026) Каким то странным маршрутом через новый мост он поехал... Правильным. На Новосиб- Омск- Челябинск и далее на запад. Волгу пересечет и на юг- Грузия- Турция и тд. Кто сейчас через Иран Сунется?
21:27:21 15-07-2026
Мусик (19:42:18 15-07-2026) Правильным. На Новосиб- Омск- Челябинск и далее на запад. Во... Абсолютно верно. Именно такой маршрут нарисован у него на машине.
22:10:38 15-07-2026
Мусик (19:42:18 15-07-2026) Правильным. На Новосиб- Омск- Челябинск и далее на запад. Во... Так а из Турции куда?
00:30:59 16-07-2026
Гость (22:10:38 15-07-2026) Так а из Турции куда?... Ирак- Саудовская Аравия- Эмираты
22:05:40 15-07-2026
Поехал клоун народ смешить. И так в психическом здоровье жителей АК сомневаются. А тут еще такой Ломоносов. Чего не пешком-то?
22:24:34 15-07-2026
Через Казахстан ближе. и горючка дешевле.
00:33:26 16-07-2026
Гость (22:24:34 15-07-2026) Через Казахстан ближе. и горючка дешевле.... С Казахстана куда? Узбекистан-Туркмения Иран? Морем в Азербайджан- Иран? Азербайджан-Грузия-Турция.... зачем лишние границы?
00:32:31 16-07-2026
Бармалеи его в плен возьмут, а лохи деньги собирать будут.
06:20:32 16-07-2026
Его на этом драндулете туда не пустят!