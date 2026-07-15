В Бийске возле СНТ произошло ДТП с двумя пострадавшими

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции

15 июля 2026, 15:16, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ССМП Бийска

Два человека получили травмы в результате ДТП, которое произошло 14 июля возле садоводства "Мичуринец" в Бийске. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб и две бригады скорой медицинской помощи, сообщили на станции скорой помощи города.

По предварительной информации, в аварии участвовали как минимум два транспортных средства. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.

«Медицинская помощь была оказана двум пострадавшим. Одну из них в состоянии средней степени тяжести доставили в медицинское учреждение», — сообщил главный фельдшер станции скорой медицинской помощи Бийска Максим Максимкин.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Информация о случившемся уточняется.