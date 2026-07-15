В России начали изымать из продажи потенциального конкурента "Оземпика"
Стоимость одного флакона достигала 30 тысяч рублей
15 июля 2026, 15:32, ИА Амител
Роспотребнадзор потребовал прекратить продажу в России ретатрутида — экспериментального препарата для снижения веса, который реализовывали под видом косметического средства. Ведомство намерено аннулировать выданные на него декларации, поскольку препарат не зарегистрирован в стране как лекарственное средство.
Как сообщает "Shot Проверка", ретатрутид продавали через интернет, оформляя документы на него как на средство по уходу за кожей. При этом покупателям рекомендовали использовать препарат в виде инъекций для похудения. Стоимость одного флакона, по данным источника, достигала 30 тысяч рублей.
За рубежом ретатрутид уже получил широкую известность как перспективное средство для борьбы с лишним весом. Его называют потенциальным конкурентом препарата "Оземпик", который применяется для лечения сахарного диабета второго типа и в ряде случаев используется для снижения массы тела. Однако исследования ретатрутида пока продолжаются, а в России он не зарегистрирован в качестве лекарственного препарата и не допущен к свободному обращению.
В ходе клинических испытаний участники, получавшие максимальную дозировку препарата, в среднем теряли 24,2% массы тела за 48 недель. Вместе с тем специалисты подчеркивают, что исследования еще не завершены, поэтому делать окончательные выводы о безопасности и эффективности препарата преждевременно.
В связи с этим Роспотребнадзор потребовал прекратить реализацию ретатрутида на российском рынке. Кроме того, ведомство намерено аннулировать оформленные на него декларации.
Эксперты напоминают, что использование незарегистрированных и экспериментальных препаратов без назначения врача может представлять серьезный риск для здоровья. Поскольку такие средства не прошли все необходимые процедуры регистрации и контроля, их состав, дозировки и безопасность не могут быть гарантированы в рамках действующего российского законодательства.
16:41:09 15-07-2026
с этим лекарством, которое так снижает вес, нужно ОЧЕНЬ АККУРАТНО действовать! нужно только с врачом, проверенные средства, иначе подобные препараты могут просто очень навредить, вплоть до триггера арака! люди, вы можете всякую дрянь непроверенную не покупать?!
16:44:18 15-07-2026
Мозги надо включать раньше, чем вы весите 150 кг. 70- 80 кг набрала-подумай, что голова у тебя не только для того, чтобы есть. И не придётся всякую дрянь по бешеным ценам глотать. И не надо придумывать , что кость широкая, что "да я почти ничего не ем". Да, не ешь. Жрёшь, а многие и ночами.
22:12:46 15-07-2026
Так Оземпика и нет в продаже. Какой конкурент-то?