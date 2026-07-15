В России начали изымать из продажи потенциального конкурента "Оземпика"

Стоимость одного флакона достигала 30 тысяч рублей

15 июля 2026, 15:32, ИА Амител

Таблетки для похудения / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Роспотребнадзор потребовал прекратить продажу в России ретатрутида — экспериментального препарата для снижения веса, который реализовывали под видом косметического средства. Ведомство намерено аннулировать выданные на него декларации, поскольку препарат не зарегистрирован в стране как лекарственное средство.

Как сообщает "Shot Проверка", ретатрутид продавали через интернет, оформляя документы на него как на средство по уходу за кожей. При этом покупателям рекомендовали использовать препарат в виде инъекций для похудения. Стоимость одного флакона, по данным источника, достигала 30 тысяч рублей.

За рубежом ретатрутид уже получил широкую известность как перспективное средство для борьбы с лишним весом. Его называют потенциальным конкурентом препарата "Оземпик", который применяется для лечения сахарного диабета второго типа и в ряде случаев используется для снижения массы тела. Однако исследования ретатрутида пока продолжаются, а в России он не зарегистрирован в качестве лекарственного препарата и не допущен к свободному обращению.

В ходе клинических испытаний участники, получавшие максимальную дозировку препарата, в среднем теряли 24,2% массы тела за 48 недель. Вместе с тем специалисты подчеркивают, что исследования еще не завершены, поэтому делать окончательные выводы о безопасности и эффективности препарата преждевременно.

В связи с этим Роспотребнадзор потребовал прекратить реализацию ретатрутида на российском рынке. Кроме того, ведомство намерено аннулировать оформленные на него декларации.

Эксперты напоминают, что использование незарегистрированных и экспериментальных препаратов без назначения врача может представлять серьезный риск для здоровья. Поскольку такие средства не прошли все необходимые процедуры регистрации и контроля, их состав, дозировки и безопасность не могут быть гарантированы в рамках действующего российского законодательства.