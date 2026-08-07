Даже при позитивной динамике ключевой ставки стоимость рыночной ипотеки останется на умеренно высоком уровне — порядка 12–13% годовых

07 августа 2026, 16:27, ИА Амител

Квартира, ипотека / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В 2027 году российским заемщикам предстоит переход от очень дорогих ипотечных ставок к умеренным. Такой прогноз дала экономист и инвестиционный советник Юлия Кузнецова в интервью "Газете.ru". Она отметила, что доступность ипотеки улучшится, но кардинальных изменений не будет.

«В 2027 году можно ожидать улучшения доступности ипотеки, но не радикального перелома. Для большинства семей ипотека все равно останется серьезной финансовой нагрузкой. Даже ставка 12–13% при нынешних ценах на жилье — это высокий ежемесячный платеж, особенно если первоначальный взнос небольшой, а доход семьи нестабилен. Скорее всего, рынок перейдет не от дорогой ипотеки к дешевой, а от очень дорогой ипотеки к умеренно дорогой. Более благоприятным 2027 год может стать для тех покупателей, у кого уже есть хороший первоначальный взнос, стабильный подтвержденный доход, низкая долговая нагрузка и качественная кредитная история. Также в лучшем положении будут семьи, которые подходят под льготные программы, если эти программы сохранятся или будут продлены в обновленном виде», — отметила Кузнецова.

Однако для тех, кто покупает жилье на пределе возможностей, ситуация усложнится. Если ипотечный платеж уже сейчас занимает значительную часть дохода, снижение ставки не всегда поможет, подчеркнула Кузнецова. Важно учитывать не только процентную ставку, но и полную финансовую модель: размер первоначального взноса, ежемесячные платежи, страховки, ремонт, налоги, коммунальные услуги, резерв на непредвиденные расходы и возможность досрочного погашения.

«У людей, которые откладывают покупку квартиры в ожидании сильного снижения ставок, есть несколько рисков. Среди них — рост цен на жилье: когда ставки снижаются, спрос обычно оживляется, и продавцы могут начать поднимать цены. В итоге человек может выиграть на ставке, но проиграть на стоимости квартиры», — заключила Кузнецова.

Ранее amic.ru писал, что около 20% ипотек, выданных в 2025 году, будут закрывать только в пенсионном возрасте.